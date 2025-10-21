Slušaj vest

Marija Todorović iz Uba prevarena je za 30.000 evra od strane izvođača radova, koji je obećao da će joj sagraditi kuću ukoliko mu dati iznos isplati. Potom su usledili pozivi keramičara i drugih majstora kojima je novac trebalo da isplati izvođač radova, a Marija je shvatila da je prevarena. Tim povodom Marija i njena majka Gordana Gocev govorile su za emisiju Crna hronika na Kurir televiziji i ispričale šta se tačno dogodilo.

Gordana prodala stan kako bi porodici dala novac

Gordana nije mogla da sakrije svoju tugu pred kamerama. Kako kaže, želja da svojoj porodici pomogne da stekne krov nad glavom pretvorila se u noćnu moru.

- Mogu vam reći da mi je jako teško. Teško mi je prvo zbog dece, zbog moje ćerke i zbog unuka koji je takođe želeo da ima svoj krov nad glavom. Ja sam to kao baka pokušala da mu omogućim, međutim, nažalost, mi smo prevareni. Jako se loše osećam. Teško mi je. Ne mogu da deci budem od neke velike pomoći. Onoliko koliko mogu, toliko se trudim. Ne mogu mnogo, ali se trudim da budem ono što bi trebalo da bude baba.

Gordana je u nameri da pomogne svojoj porodici prodala čak i stan. Međutim, na kraju su ostali bez ikakvog doma.

- Stan sam prodala sa namerom da moje dete, odnosno unuk i moja ćerka dobiju svoj krov nad glavom. To je bila njegova žarka želja i ja sam se trudila da mu tu želju ispunim. Međutim, mi smo ostali i dan danas na ulici. Ja sam otišla u selo da bih malo mogla da uškrbim nešto i da mojoj deci pomognem koliko se može. Ne znam šta drugo da vam kažem, kao i moja čerka, zdravstveno sam popustila, strašno me to boli i strašno mi je teško.

Kako su pronašli majstora koji ih je prevario?

Marija Todorović ispričala je kako je njena porodica došla do čoveka koji je trebalo da im izgradi kuću.

- Preko interneta, pretraživala sam montažne kuće i kontaktirala sam osobu koja to radi. Dogovorili smo se da on dođe do Uba, da pogleda plac i da se dogovorimo da li može da nam napravi kuću. On je došao, pogledao je plac i rekao je da kuća tu može da se gradi i da, što se njega tiče, možemo da napravimo ugovor o izgradnji. Ugovor smo sačinili i po ugovoru je bilo da on nama kuću uradi u roku od tri meseca - priča Todorović.

Čoveka sa kojim je trebalo da sarađuje opisala je kao nekog ko joj je ulivao poverenje.

- Bio je kulturan i fin. Sve što nam je rekao po pitanju ugovora i po pitanju svega, to je ispoštovao, došao je do Uba, doneo je ugovor u pratnji svoga oca i mi smo taj ugovor potpisali, pročitali, poverili kod notara i ostalo je na tome da se samo da određena suma novca, što je iznosilo po ugovoru 60% od ukupne cene kuće. Mi smo njemu novac dali tog dana, odnosno na dan potpisivanja ugovora dali smo 18.000 evra. To je 60% od ukupne sume novca. U međuvremenu, on je još tri puta zvao za novac.

Kako kaže, uspeo je da ih prevari za još više novca, uzevši im 4.500 evra samo na kontu slika koje im je poslao.

- Našao je pločice za kupatilo, sanitarije i ostalo nešto jeftinije i da to košta 4.500 evra. Rekao je da bi to on mogao već polako da prikuplja, odnosno sav taj materijal koji je njemu potreban. Mi smo mu dali i taj novac za keramiku i sanitarije za kupatilo, gde je on i taj novac uzeo. Ostalo je još 7.500 evra jer je kuća procenjena na 30.000 evra, 7.500 evra je uzeo kao, eto, sve smo dali, pa da damo još i to i da mi završimo s tim, njegovo je samo da nam da ključ u ruke. Tu počinje naša agonija, tu počinje naš pakao.

Šta se desilo nakon što je majstor nestao sa njihovim novcem?

Prema Marijinim rečima, sa izgradnjom se nije stiglo ni do kompletne izrade temelja.

- Kuću nije uradio, došao je do nekog temelja koji je urađen do ploče, čak ploča nije ni izlivena. Tad već kreće pakao u smislu doći ću danas, doći ću sutra, sledeće nedelje, pa petak, pa sreda i tako do dana današnjeg. Na kraju ću reći samo ovo, sve što je naručivao, mislim na materijal za našu kuću, naručivao je preko stovarišta ovde kod Lajkovca, ostavljao je moj broj telefona, ljudi su mene kontaktirali i od mene tražili novac koji je njemu dat za izgradnju.

Marija kaže da poseduje sve priznanice kao dokaz da je novac isplatila.

- Dolazimo do sledeće faze gde on naručuje beton za izlivanje ploče, gde me kontaktira radnik firme i zove me da dođem na plac. Onda mi govori sledeću rečenicu, gde je za nas dvoje bio početak šoka. Rekao nam je da je njihov pravnik u firmi proverio njegov status u APR-u i da je on izbrisan iz APR-a, ali mi smo samo jednu jedinu sreću imali po potpisivanju ugovora, firma je bila postojeća u APR-u. Firma nije bila ni pod blokadom. U momentu kada smo dobili dozvolu 14. februara, tog dana je firma otišla u blokadu. To kada smo čuli, više nismo imali šta da čekamo, obratili smo se advokatu i krenula je tužba.

Otkrila je kako je kasnije izgledala komunikacija između njene porodice i čoveka koji ih je prevario.

- Javi se i kaže da je na sastanku i da ne može da priča. Odbijao je pozive, slao je poruke u kojima kaže da će pozvati, pa tako u nedogled.

Kaže da je za njim trenutno raspisana poternica na teritoriji Republike Srbije.

- Ne nalazi se trenutno u Srbiji, u Americi je. Dokaz o tome sam dobila od njegovog advokata gde mi je rekla da je on u Americi, da je tamo otišao da zaradi zbog nas i da on nama duguje tu izvesnu količinu novca koju nije dao - kaže Marija Todorović.

Poručila je da je njena jedina želja u ovom slučaju da dobije svoj novac nazad.

- Nemam nikakvu drugu poruku jer absurdno je zaista bilo šta više pričati o takvom čoveku. Tražim moj novac da mi se vrati, da ja mogu da nastavim gradnju svoje kuće, jer je on nama uzeo sve i ostavio nas na ulici. Osećam se prevareno i nemoćno. Sve što sam imala izgubila sam zbog njega. U kreditu smo i dete i ja. Selimo se iz stana u stan, nemamo krov nad glavom.

