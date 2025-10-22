Početak organizovane brige o zelenilu u gradu započinje 1929. godine, kada Grad Beograd osniva službu pod nazivom „Odsek za parkove", a nešto kasnije „Odsek za parkove i pošumljavanja", čiju tradiciju baštini, nastavlja i unapređuje današnje JKP „Zelenilo - Beograd".

Danas preduzeće održava 3.000 hektara javnih zelenih površina, na teritoriji 10 centralnih gradskih opština. Brigu vodi o 1.290 dečja igrališta, 429 sportskih terena, 120 teretana na otvorenom, 22 terena za kućne ljubimce, oko 70.000 drvorednih stabala u 759 ulica i preko milion stabala na slobodnim zelenim površinama. U toku prethodne sadne sezone posadili su 11.316 stabala i 800.000 sadnica cveća u cvetnjacima širom grada.

U toku ove godine izgrađeno je 11 dečijih igrališta (Paunova 51, Susedgradska 25, Blagajska, Lazarevački drum 6a-6e, Bulevar Mihajla Pupina 173, Venizelosova, Bulevar Zorana Đinđića 115-117, Blok 24, Blok 22, Bulevar Mihajla Pupina 173, Krfska ) park za pse u parku kod Vojne gimnazije i kompletno je uređen park Kalvarija.