Zelenilo-Beograd obeležava 96 godina: Dušan Tojagić zasadio stablo bukve na Kalemegdanu sa svetskim prvakom Milanom Bulajom
JKP „Zelenilo-Beograd" danas obeležava 96 godina od osnivanja, a Dušan Tojagić, v.d. generalnog direktora, je sa Milanom Bulajom, prvakom sveta u džudou u juniorskoj konkurenciji, zasadio stablo bukve u parku Kalemegdan.
Tradicionalno, povodom svog rođendana „Zelenilo-Beograd" svake godine posadi stablo na nekoj od javih zelenih površina sa istaknutim ličnostima koje su obeležile godinu i koje na osnovu svojih postignutih rezultata treba da predstavljaju uzor mladim generacijama.
- Mi ne obeležavamo samo broj godina koliko ono postoji, već obeležavamo godine posvećenosti, truda i svih vrednosti koje nas vode. Tokom svih tih godina, izgradili smo ne samo stabilnu firmu, već i dugoročne odnose, temelje koji se ne grade samo na poslovnim interesima, već i na međusobnom poverenju i poštovanju. Jedan od načina na koji obeležavamo naše jubileje jeste sadnja stabla - simbol rasta, opstanka i trajnosti. Ove godine, u društvu Milana Bulaje, svetskog prvaka u džudou, koji je pravi uzor mladima, posadili smo stablo koje će s vremenom rasti i postajati još snažnije, baš kao što je i naša firma tokom svih ovih godina - izjavio je Dušan Tojagić v.d. generalnog direktora JKP „Zelenilo-Beograd".
BORBA ZA ČISTIJI VAZDUH: Beograd bogatiji za čak 17.114 stabala, posađeno najviše sadnica u jednoj sezoni u istoriji grada!
Početak organizovane brige o zelenilu u gradu započinje 1929. godine, kada Grad Beograd osniva službu pod nazivom „Odsek za parkove", a nešto kasnije „Odsek za parkove i pošumljavanja", čiju tradiciju baštini, nastavlja i unapređuje današnje JKP „Zelenilo - Beograd".
Danas preduzeće održava 3.000 hektara javnih zelenih površina, na teritoriji 10 centralnih gradskih opština. Brigu vodi o 1.290 dečja igrališta, 429 sportskih terena, 120 teretana na otvorenom, 22 terena za kućne ljubimce, oko 70.000 drvorednih stabala u 759 ulica i preko milion stabala na slobodnim zelenim površinama. U toku prethodne sadne sezone posadili su 11.316 stabala i 800.000 sadnica cveća u cvetnjacima širom grada.
U toku ove godine izgrađeno je 11 dečijih igrališta (Paunova 51, Susedgradska 25, Blagajska, Lazarevački drum 6a-6e, Bulevar Mihajla Pupina 173, Venizelosova, Bulevar Zorana Đinđića 115-117, Blok 24, Blok 22, Bulevar Mihajla Pupina 173, Krfska ) park za pse u parku kod Vojne gimnazije i kompletno je uređen park Kalvarija.
Milan Bulaja je izrazio zahvalnost što je baš on ove godine pozvani da učestvuju u obeležavanju rođendana „Zelenila".
- Izuzetno mi je drago što sam baš na rođendan vašeg preduzeća posadio svoje prvo stablo u životu. Osećaj je sjajan, zato što stablo ostaje dugi niz godina iza nas, baš kao i medalje i priznanja koja mi kao sportisti osvajamo. Nadam se da ćemo ovim malim gestom, uticati na mlade i podstaći ih da se bave sportom, ali i da brinu o životnoj sredini.
Reprezentvac Srbije Milan Bulaja postao je šampion planete u konkurenciji juniora osvajanjem Svetskog prvenstva u Limi. Ovo je druga zlatna medalja u kolekciji 20-godišnjaka osvojena ove godine u konkurenciji juniora, budući da je u Bratislavi postao prvak Evrope u istoj kategoriji, čime je odbranio titulu prvaka „Starog kontinenta" osvojenu u septembru 2024. u Bratislavi. Sledeće takmičenje koje mu predstoji je Grand prix u Zagrebu, a mladi džudista kaže da je ovo tek početak na putu do Svetske seniorske medalje i Olimipijske medalje.