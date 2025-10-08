Leto ispunjeno vrhunskim rezultatima mladih srpskih džudista nastavljeno je kroz i bukvalno zlatnu jesen. Posle vicešampionke planete za juniore Aleksandre Andrić (do 70 kg, Novosadski) i bronzanog Mihajla Simina (do 81 kg, Crvena zvezda) niz vrhunskih rezultata na Svetskom prvenstvu u Limi, nastavili su sada već šampion Milan Bulaja ( Proleter, do 100 kg) i bronzani Lazar Ždrale iz Crvene zvezde.

1/7 Vidi galeriju Džudo Foto: marko spasojevic

Srpski divovi Bulaja i Ždrale u konkurenciji do 100 kilograma pokazali su ne samo vrhunski džudo već i činjenicu da istinski vladaju u ovoj težinskoj diviziji.

Milan Bulaja očekivano je oduševio srpsku sportsku javnost pravim podvigom u velikom finalu kategorije do 100 kg u kome je savladao Japanca Šokeija Hiranoa. Odlični Lazar Ždrale iz beogradske Crvene zvezde osvojio je bronzu u istoj težinskoj diviziji pobedom nad Antonom Fedinom iz Rusije.

Svetsko zlato Bulaja (trener Nikola Savatović) je osvojio u taktičkom četvorominutnom okršaju u kome je nadmudrio Japanca. Srpski džudista uspeo je tehnikom “sode-curi-komi-goši”, plasiranom u idelnom trenutku, da poentira za vazari, a potom odličnom defanzivnom taktikom neutralisao sve pokušaje Hiranoa da preokrene rezultat. Treba samo imati na umu da je japanska reprezentacija na ovom SP dovela ekipu vanvremenskih mladih boraca i oborila sve rekorde sa čak 13 osvojenih medalja, pet zlatnih i po četiri srebrne i bronzane.

Na putu do meča za svetsku titulu i osvajanja zlatnog odličja, Bulaja je kao prvi nosilac ostvario tri pobede. Na startu je savladao Rumuna Bogdana Petrea (ipon – dva vazarija za 2:30 minuta borbe). U četvrtfinalu je eliminisao Rusa Antona Fedina (juko za “zlatan bod” - 4:24 minuta), a u polufinalu nadmudrio potonjeg osvajača bronzanog odličja, Muhammadalija Zoirova iz Uzbekistana (vazari – 4:00 minuta).

Lazar Ždrale pod stručnim vođstvom najtrofejnijeg srpskog trenera Ljubiše Majdova doneo je još jedno vredno odličje za srpski tim ali i trofejnu riznicu u Ljutice Bogdana. U meču za bronzano odličje u četiri minuta borbe pobedio je Rusa Antona Fedina. Sportska sreća odredila je da je i Ždrale istom tehnikom kao i Bulaja došao do svetske medalje. Bacanje „sode-curi-komi-goši” donelo je vazari. Stečenu prednost džudoka beogradskih crveno belih je potom racionalnom taktikom na tatamiju vešto sačuvao i izborio mesto na podijumu.

Ždrale je na startu turnira savladao Osamu Bu Kursaina iz Saudijske Arabije (ipon - 1:58 minuta), potom Jakova Varesa iz Estonije (vazari - 4:00 minuta). U četvrtfinalu je bio bolji od Nodarija Alapišvilija iz Gruzije (ipon, posle drugog vazarija - 50 sekundi borbe), da bi u polufinalu izgubio od Japanca Šokeija Hiranoa (ipon za “zlatan bod” - 4:25 minuta borbe).

Šansu za osvajanje bronzane medalje imala je i Jovana Stjepanović ( do 78 kg) ali je na žalost, poražena od Aleksandre Rjabčenko posle četiri minuta regularnog toka meča, na vazari koji je Ruskinja plasirala posle svega 19 sekundi.

Jovana je na startu turnira pobedila Ruskinju Kristinu Konovalovu (juko – 4:00 minuta). U narednom meču eliminisala je Holanđanku Ksani Van Lijf (vazari za „zlatan bod“ - 8:41 minuta). U četvrtfinalu, Jovana je pobedila Brazilku Dandaru Kamilo (juko za “zlatan bod” - 5:30 minuta). Brazilka je kasnije kroz repersaž stigla do bronze. U polufinalu, Stjepanovićeva je poražena od Nemice Matilde Sofije Nijemajer (na poene 11:0 – 4:00 minuta), potonje osvajačice srebrnog odličja.

U kategoriji do 90 kg, Boris Rutović i Marko Jovanović završili su turnir u eliminacionoj fazi. Rutović je pobedio Poljaka Dereka Marčaka, na “hanseku make”, diskvalifikacijom rivala posle 6:52 minuta borbe zbog treće izrečene kazne. Potom je poražen od Gruzina Luke Javakišvilija posle četiri minuta borbe, zahvatom rivala za juko. Jovanović je na startu poražen od Danila Krilova iz Kazahstanaza zahvatom za ipon posle 3:18 minuta.

Najuspešniji je Japan sa 13 osvojenih medalja, pet zlatnih i po četiri srebrne i bronzane. Drugi je Brazil sa pet medalja (2-1-2).

Reprezentacija Srbije je u ekipnom poretku je treća na osnovu učinka na tatamiju sa četiri osvojene medalje, zlatnom, srebrnom i dve bronzane i dva plasmana na peto mesto.