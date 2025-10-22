Slušaj vest

Opelo generalu Nebojši Pavkoviću počelo je u 13 časova a potom se povorka uputila ka Aleji zaslužnih građana.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je zbog pucnjave ispred Skupštine Srbije potpuno izmenio današnji raspored, poslao je venac na kojem piše: "Počivaj u miru, generale. Predsednik Republike Aleksandar Vučić" .

Brojni pripadnici Vojske Srbije u uniformama, noseći vence, ispraćaju generala. Na sahranu su došli i veterani čuvene Bitke na Košarama da dostojno isprate svoga komandanta, upute mu poslednji pozdrav i odaju poštu.

Među prisutnima su i ministar odbrane Bratislav Gašić, general Miroslav Talijan, general Vladimir Lazarević, general Ljubiša Diković, ministar kulture Nebojša Selaković, ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, političar Aleksandar Vulin, sin Vojislava Šešelja Aleksandar Šešelj, advokat Toma Fila, političarka Vjerica Radeta, nekadašnji premijer Srbije Nikola Šainović, košarkaški trener Miroslav Nikolić, nekadašnja ministarka zdravlja Danica Grujičić, i mnogi drugi...

1/63 Vidi galeriju Sahrana generala Nebojše Pavkovića Foto: Nemanja Nikolić

Prethodno je u Domu Vojske Srbije održana je komemoracija povodom smrti generala Nebojše Pavkovića, nekadašnjeg komandanta Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnika Generalštaba. U prvom redu porodica, deca..., brojni prijatelji, saborci i poštovaoci odaju počast.

Komemoracija je počela minutom ćutanja za preminulog generala. Komemoraciji prustvuju članovi porodice - deca generala Pavkovića, kojima su brojni prijatelji, saborci i poštovaoci izrazili saučešće zbog gubitka.

Komemoraciji prisustvuju i direktor Kancelarije za KiM Petar Petković, ministri Nikola Selaković i Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Milan Mojsilović, nekadašnji premijer Srbije, potpredsednik Vlade Jugoslavije Nikola Šainović (73).

Svi prijatelji, saborci i poštovaoci generala Pavkovića pozvani su da prisustvuju komemorativnom skupu i odaju mu počast.

- Bio je uzoran oficir, poštovan i od potčinjenih i od pretpostavljenih. Njegova odanost, hrabrost i vernost otadžbini ostaće primer kako se služi i brani Srbija. General Pavković bio je otac šestoro dece, neka mu je laka zemlja i večna slava, rečeno je u oproštaju od generala.

Od pokojnog Pavkovića oprostio se predsednik Kluba generala i admirala Srbije general-major u penziji Luka Kastratović a potom i general-potpukovnik u penziji Dragan Paskaš.

Ko je bio general Pavković

General Nebojša Pavković preminuo je u ponedeljak u Beogradu, u 79. godini. Bio je načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije od februara 2000. do juna 2002. godine, a tokom NATO agresije 1999. godine bio je komandant Treće armije Vojske Jugoslavije, koja je bila raspoređena na Kosovu i Metohiji.

Haški tribunal je Pavkovića 2009. godine osudio na 22 godine zatvora, a tužilaštvo ga je teretilo za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.

Zatvorsku kaznu je izdržavao u Finskoj, a 28. septembra je stigao u Beograd, nakon što je Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu, na zahtev Vlade Srbije, doneo odluku da ga, zbog teškog zdravstvenog stanja, prevremeno pusti na slobodu.

Pavković je u junu 1999. godine odlikovan Ordenom slobode.

Sahrana je održana u 13.30 časova, a opelo u 13 časova.