Pioniri u razvoju seoskog turizma u Rađevini su dve prijateljice, iz dva različita mesta, koje su u kratkom periodu uspele u taj kraj da dovedu goste iz svih krajeva sveta. Njihova saradnja proširila se i na druga domaćinstva, od kojih nabavljaju namirnice i organske proizvode.

Iz ravničarske Vojvodine u brdovitu Rađevinu, Sanja Danilović je došla preko Češke. Zaljubljena u prirodu poželela je da otkupi plac za vikendicu. Imanje je ipak dobila na poklon od susednog komšije koji joj je pomogao u izgradnji brvanare, a potom i u pokretanju biznisa.

- Odjednom meni sine ideja da se bavim seoskim turzimom i da pokažem koliko je Kržava lepa, a samim tim i Rađevina i u svemu tome pomažu mi moji prijatelji. Naši gosti kad prođu ovu kapiju oni kažu mi smo došli u raj, oni su prvo oduševljeni samom prirodom, potocima i rekom Kržavom koja protiče pored nas - kaže Sanja Danilović iz Kržave.

Kako izgleda turizam u Rađevini Foto: RTS Printscreen

Gosti iz Nepala

A gostiju u ovom selu na kraju puta bilo je sa svih kontinenata. Gošće iz Nepala u Kržavu su stigle zahvaljujući Aleksandri koja se izdavanajem smeštaja bavi u mestu sa druge strane brda - u Beloj Crkvi. Njihova međusobna saradnja proizvela je bolju ponudu, ali i umrežavanje sa drugim poljoprivrednim gazdinistvima.

- Ja sam ih dovela ovde kod Sanje, na ručak, na pastrmku, one su bile oduševljene i dan danas dele fotografije i snimke koje su ovde napravile. Mnogo znači kada imamo podršku jedna drugoj, dopunjujemo se tako što smo u bliskom kontaktu sa proizvođačima kupujemo sir, kajmak i ostale namernice prerađene i to nudimo svojim gostima. Naši gosti koji posete Rađevinu imaju jake utiske, ostavljamo jake utiske zato što je netaknute prirode, što se tiče hrane nezagađena, vazduh čist, mir, tišina, to je ono što privlači naše goste - kaže Aleksandra Sekulić iz Bele Crkve.

Aleksandra Sekulić bavi se izdvanjem smeštaja u Beloj Crkvi Foto: RTS Printscreen

Dolaze ljudi iz cele Evrope

- Ljudi dolaze maltene iz cele Evrope. Imali smo goste iz Austrije, goste iz Češke, goste iz Švedske, iz Norveške, iz Francuske, iz Slovenije, imali smo tri gosta iz daleke Australije. Gošća koja je došla ovde na nedelju dana, ostala je tri nedelje kod nas prošle godine, a ove godine je imala jedno noćenje u proputovanje kroz Evropu, došla je ovde kod porodicu i dolazi kod nas gde odmah rezerviše smeštaj i ostaje da spava. Ja već proširujem kapacitete, to će biti još jedna smeštajna jedinica, ali sam isto tako bazirala na kampovanje, tako da će u nekom perioud ovde možda biti jedan veliki prostor za kampere - navodi Sanja Danilović iz Kržave.