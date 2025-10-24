STIŽE ZAHLAĐENJE I NOVA TURA SNEGA! Ovi delovi Srbije biće na udaru, totalna promena kreće od ovog datuma
Nakon jučerašnjih 26 stepeni, Srbiju je zahvatilo zahlađenje, a današnje temperature niže su i za 10 stepeni. I tokom vikenda će se nastaviti vrlo promenljivo vreme, ali umereno toplo, uz prosečne temperature za ovo doba godine.
U subotu se kiša očekuje pred kraj dana i uveče. Intenzitet padavina pojačaće se drugog dana vikenda, pa se očekuju i obilnije padavine, naročito u nedelju uveče i u ponedeljak ujutro. Kiša će ponegde biti praćena i pljuskovima sa grmljavinom, najavio je Đorđe Đurić.
Ponegde se očekuje da padne i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru. Maksimalna temperatura biće od 15 do 20 stepeni.
Vreme naredne nedelje
Početkom sledeće sedmice Srbiju očekuje zahlađenje. Na severu Srbije biće suvo. U ostalim predelima očekuju se kiša i pljuskovi, a na višim planinama južne, jugozapadne i jugoistočne Srbije padaće sneg. Sneg će padati uglavnom iznad 1.500 metara nadmorske visine i zabeleće se više planine poput Zlatara, Kopaonika, Tare, Kopranika, Šare, Prokletija i Stare planine. Očekuje se da napada i 10 cm snega.
Sa severa se očekuje prodor osetno hladnije vazdušne mase, a maksimalna temperatura biće od 8 do 14 stepeni.
Podsetimo, početkom oktobra Srbiju je zahvatilo pravo zimsko zahlađenje, uz prodor ledene vazdušne mase iz Sibira. Najraniji prvi sneg ikada pao je u mnogim delovima Srbije, a na planinama je palo i više od pola metra snega. Kopaonik je zabeležio rekord za oktobar od 59 cm, a Zlatibor od skoro 40 cm. Srećom, ovog puta sneg neće zahvatiti niže predele Srbije, već samo više planinske.