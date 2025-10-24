Slušaj vest

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević učestvovala je na Međunarodnoj konferenciji „SocGov 2025: Veštačka inteligencija za čovečanstvo i transformaciju", održanoj danas u Palati Gulustan u Bakuu, u Azerbejdžanu.

Konferencija je okupila više od 350 učesnika iz 20 zemalja, uključujući vodeće stručnjake i predstavnike javne uprave, akademske zajednice i privatnog sektora.

Ministarka Jelena Žarić Kovačević na konferenciji u Bakuu Foto: Minbpd/Jasmina Mitrović

U okviru prvog Panela - Digitalna vlada i transformacija sa veštačkom inteligencijom, ministarka Žarić Kovačević predstavila je iskustva Republike Srbije u primeni veštačke inteligencije za unapređenje usluga građanima. Tom prilikom je, između ostalog, istakla integraciju digitalnog asistenta, četbota, na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, koji omogućava brže i preciznije informisanje građana o procedurama Alimentacionog fonda.

Ministarka je govorila na prvom panelu Foto: Minbpd/Jasmina Mitrović

Takođe, ona je naglasila da je Srbija lider u regionu po digitalizovanim uslugama i e-upravi, sa razvijenim platformama koje omogućavaju građanima lak pristup širokom spektru usluga. Dodala je da Srbija kontinuirano ulaže u digitalnu infrastrukturu, čime unapređuje efikasnost i transparentnost javne uprave.

Ministarka Žarić Kovačević uputila je poziv predstavnicima svih prisutnih zemalja da učestvuju na „Ekspo 2027 Beograd", prestižnoj manifestaciji inovacija, ideja i kulture.

Srpska ministarka sa kolegama Foto: Minbpd/Jasmina Mitrović

U okviru današnjeg događaja učesnicima su predstavljene različite inovacije i inovativna rešenja u oblasti e-uprave, koja doprinose unapređenju javnih usluga i većoj efikasnosti institucija.

Ministarka Žarić Kovečević posetila je i DOST cenar za inkluzivni razvoj i inovacije Foto: Minbpd/Jasmina Mitrović

Foto: Minbpd/Jasmina Mitrović

Međunarodna konferencija organizovana je pod pokroviteljstvom Agencije za održivu i operativnu socijalnu zaštitu (DOST), koja deluje u okviru Ministarstva za rad i socijalna pitanja stanovništva Republike Azerbejdžan.