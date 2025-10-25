Slušaj vest

Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare, je dr Slavko Dimović, direktor Instituta “Vinča”, a inicijalna tema nuklearna elektrana u Srbiji, nakon ukidanja moratorijuma i postavljanje okvira o tome ko odlučuje, kako bi se to izvelo i šta bi bio ishod.

Ovaj razgovor uključiće mnoge teme, a neke od njih su:

• Posle moratorijuma: gde smo sada

• Uloga „Vinče“ i formiranje nuklearne komisije

• Javno mnjenje i demistifikacija, uz naglasak na dvosmernoj komunikaciji sa građanima

• Istorijski kontekst „Vinče“ i pad posle zlatnog doba

• Da li je bilo pametno „odustati“ - Dimović ocenjuje da je Srbija preterala u restrikcijama posle Černobilja i izgubila zamah i samopouzdanje

• Zašto sada – politička podrška i vetar u leđa

• Litijum, strahovi i očekivani otpori

• Rizici, bezbednost i radioaktivni otpad

• Procedura, dozvole i licenciranje (IAEA)

• Vremenski okvir i realna dinamika

• Lokacija: geologija, voda i logika zamene termo-postrojenja

• Kadrovi: obuka, transfer znanja i „vruća linija“

• Plan za ljude: stipendije, masteri, reaktorska praksa

• Kako zadržati mlade i konkurisati IT sektoru

• Naučnici i javnost: potreba za prodornošću

• Marketing i komunikacija kao uslov uspeha

• Vinča i „Čuvari formule“: između fikcije i realnosti - govori se o čuvenoj havariji i filmu „Čuvari formule“

• Strah od radijacije: percepcija vs. statistika

• Černobil, Fukušima i lekcije

• Obnovljivi izvori i „energetski miks“

• Ciljna konfiguracija za Srbiju

Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!

Pogledajte i odlučite kome biste vi dali crveni karton večeras u ponoć na Kurir televiziji.