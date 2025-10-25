SKIDANJE “ZABRANE” SA RAZGOVORA O NUKLEARNOJ ENERGIJI - dr Slavko Dimović je gost “Crvenog kartona”, večeras u 00.00
Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare, je dr Slavko Dimović, direktor Instituta “Vinča”, a inicijalna tema nuklearna elektrana u Srbiji, nakon ukidanja moratorijuma i postavljanje okvira o tome ko odlučuje, kako bi se to izvelo i šta bi bio ishod.
Ovaj razgovor uključiće mnoge teme, a neke od njih su:
• Posle moratorijuma: gde smo sada
• Uloga „Vinče“ i formiranje nuklearne komisije
• Javno mnjenje i demistifikacija, uz naglasak na dvosmernoj komunikaciji sa građanima
• Istorijski kontekst „Vinče“ i pad posle zlatnog doba
• Da li je bilo pametno „odustati“ - Dimović ocenjuje da je Srbija preterala u restrikcijama posle Černobilja i izgubila zamah i samopouzdanje
• Zašto sada – politička podrška i vetar u leđa
• Litijum, strahovi i očekivani otpori
• Rizici, bezbednost i radioaktivni otpad
• Procedura, dozvole i licenciranje (IAEA)
• Vremenski okvir i realna dinamika
• Lokacija: geologija, voda i logika zamene termo-postrojenja
• Kadrovi: obuka, transfer znanja i „vruća linija“
• Plan za ljude: stipendije, masteri, reaktorska praksa
• Kako zadržati mlade i konkurisati IT sektoru
• Naučnici i javnost: potreba za prodornošću
• Marketing i komunikacija kao uslov uspeha
• Vinča i „Čuvari formule“: između fikcije i realnosti - govori se o čuvenoj havariji i filmu „Čuvari formule“
• Strah od radijacije: percepcija vs. statistika
• Černobil, Fukušima i lekcije
• Obnovljivi izvori i „energetski miks“
• Ciljna konfiguracija za Srbiju
