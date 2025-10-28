Slušaj vest

Neovlašćeno deljenje intimnih fotografija i video zapisa, ozbiljan je oblik digitalnog nasilja koji može ostaviti duboke psihološke posledice na žrtve. Stoga je nužna promena krivičnog zakonodavstva i prepoznavanje ovog ponašanja kao krivičnog dela, konstatovano je, između ostalog na panel-diskusiji posvećenoj podršci žrtvama i porodicama pogođenim digitalnim nasiljem, koju je organizovalo udruženje Globalna mreža za razvoj uz podršku kabineta ministarke bez portfelja zadužene za oblast rodne ravnopravnosti Tatjane Macure.

Panel pod nazivom "Zajedno: podrška žrtvi i porodici žrtve digitalnog nasilja" koji je održan danas u Svečanoj sali Gradske opštine Zvezdara, privukao je oko 120 posetilaca - psihologa, pedagoga, prosvetnih radnika, roditelja dece koja su bila žrtve ovog vida nasilja, ali i tinejdžera i adolescenata iz 11 beogradskih škola.

Foto: Marko Nisić

Panel je otvorio član veća za obrazovanje Gradske opštine Zvezdara Miloš Tošić, dok je ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti Tatjana Macura, u uvodnom izlaganju, navela da se nada da će sam panel biti koristan velikom broju dece koja su bila prisutna u publici.

Nulta tolerancija na nasilje

- Već nekoliko godina, opredeljeni smo u smislu nulte tolerancije na nasilje. U tome ne mogu samo institucije sistema da deluju, jako je važno da u partnerskom odnosu radimo na ovoj temi pre svega sa organizacijama civilnog društva koje pomažu da lakše komuniciramo sa krajnjim korisnicima - istakla je ministarka.

Ona je navela da je u toku izmena dva zakona koja se odnose na prevenciju i suzbijanje nasilja. Jedan je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, ali još značajnije je da je u toku izmena Krivičnog zakonika.

Foto: Marko Nisić

- Nadam se da ćemo do kraja godine usvojiti izmene ovog Zakona. Time se uvodi i novo krivično delo, a to je prepoznavanje tzv. "osvetničke pornofrgrafije", odnosno zlopupotreba foto i video sadržaja bez nečijeg znanja, volje i želje da se taj sadržaj nađe u javnom prostoru - rekla je Macura.

Tijana Ranković, iz Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, navela je koje konketne korake treba preduzeti ukoliko se nađete u situaciji da neko neovlaćšeno objavljuje vaše intimne fotografije ili snimke.

- Najpre treba da napravite skrinšot fotografije ili video zapisa, zabeležite datum i vreme, naziv korisničkog naloga, URL adresu, kao i komentar ili bilo kakav sadržaj koji prati tu fotografiju. Nakon toga, javljate se najbližoj policijskoj stanici koje dalje o slučaju obaveštava Tužilaštvo - rekla je Ranković i upozorila da svi treba da budu svesni da sve što uradite na internetu, tu ostane zauvek.

Detetu je najbitnija podrška roditelja

Psihoterapeut Sandra Bijelac ukazala je na ključno u takvim situacijama da unutar porodice postoji odnos poverenja i ljubavi, jer za dete dom treba da bude sigurno mesto.

- Osnovno je da roditelj poznaje svoje dete i da dete veruje roditelju, jer onda, ma koliko teška situacija bila, lakše će naći rešenje - smatra Bijelac.

Ona je ukazala da je blizak odnos sa deteom od ranog uzrasta najvažniji.

Maja Markov, psiholog u Domu zdravlja Savski venac, uputila je važan apel roditeljima:

- Savetujem da ne osuđujete decu, jer dete nije krivo za deljenje tog materijala. Detetu je najbitnija podrška koju dobija od roditelja, ali i ostali odrasli koji su značajni su razredni starešina, školski pedagogoi psiholog i psiholog na nivou doma zdravlja.

Prisutni, među kojima je bilo više od 100 dece iz viših razreda osnovne škole i srednih šokla, imalo je priliku da čuje važne poruke o značaju institucionalne i psihološke podrške žrtvama, kao i o pravnoj zaštiti koja treba da doprinese njihovoj bezbednosti i osnaživanju.

Digitalno nasilje, uključujući širenje intimnih sadržaja bez saglasnosti - tzv. "osvetnička pornografija" - prepoznato je kao ozbiljan oblik rodno zasnovanog nasilja. Stručnjaci su tokom panela zaključili da je edukacija javnosti i zakonska regulativa ovog problema od ključnog značaja za zaštitu žrtava i njihovih porodica, ali i za podizanje svesti o posledicama ovakvog nasilja, saopštili su organizatori panela.