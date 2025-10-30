Slušaj vest

U jednoj skromnoj kući u opštini Surčin žive majka i ćerka koje su kroz život prošle više bola nego što bi iko trebalo da oseti.

Žana i Marija Dobrić - dve duše koje se svakog dana bore da prežive, u svetu koji im nije bio naklonjen.

Njihov dom je mali, trošan, sa ispucalim zidovima i vlagom. Sve je staro, trošno, nemaju osnovne uslove za život. Ali, uprkos svemu, u toj kućici ima nečeg što je veće od svakog siromaštva - ima ljubavi, snage i dostojanstva.

Marija i Žana žive u teškim uslovima. Foto: Fejsbuk Printscreen

Marija je nepokretna i život provodi u invalidskim kolicima. Njena majka Žana je slepa i nepokretna. Zajedno sa Marijinim bratom i sestrom pokušavaju da izguraju svaki dan, oslanjajući se jedno na drugo, na ono malo što imaju - i mnogo što osećaju.

Ali, ponekad to jednostavno nije dovoljno. Priču o njima objavio je humanitarac Marko Nikolić koji je pomogao mnogim porodicama do sada.

- Moja majka je slepa i nepokretna. Ponekad nemamo šta da jedemo. Sa nama žive moj brat i sestra. Meni je bitno da imam svoju majku. Ja mnogo volim svoju majku. Ona je meni sve na svetu - kaže Marija u snimku koji je Nikolić objavio, a koji je dirnuo hiljade ljudi.

Njene reči odzvanjaju tiho, ali snažno.

Sa njih dve žive i Marijin brat i sestra. Foto: Fejsbuk Printscreen

- Mama, nemoj da brineš. Biće sve u redu - šapuće ćerka.

A majka, slepa i umorna, odgovara s ljubavlju:

- Jeste da sam slepa, ali borim se za svoju ćerku koliko mogu.

Marko Nikolić obećao je da će pomoći porodici koja živi teško. Foto: Fejsbuk Printscreen

- Majka ne vidi svet, ali oseća ljubav svoje dece. Marija ne može da hoda, ali svojim osmehom pomera planine. Mi danas možemo da im pomognemo da žive dostojanstveno. Da imaju krevet, lekove, kupatilo, normalne uslove. Da osete da nisu sami na ovom svetu.

Molim vas, podelite ovu objavu. Ako možete, pomozite - svaka podela je korak ka njihovom boljem životu. Nekoj majci i nekoj ćerki biće to svetlost u mraku. Budimo ta svetlost - napisao je Marko ostavivši žiro račun.

Međutim, ubrzo objavio je na mrežama dobre vesti.

- Uradićemo rekonstrukciju cele kuće i obezbediti sve uslove - napisao je on pokazavši još jednom kako zajedništvo, briga i ljubav svih nas nekom može iz korena promeniti život.

- Neka ovo bude priča o pobedi ljubavi. O priči koja se menja - od bola, ka nadi. Za njih dve. Za njihove osmehe. Za život koji zaslužuju. Još jednom smo napravili čudo: Rekonstruisaćemo celu kuću, obezbedićemo sve uslove za dostojanstven i lep život, pokazaćemo im da humanost još uvek pobeđuje - rekao je Marko i dodao: