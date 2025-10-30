Slušaj vest

Miloš Ćelap (10), dečak iz Novog Sada koji se borio sa leukemijom, preminuo je sinoć u Italiji, gde se i lečio. Da tuga bude veća, istog dana, preminuo je i Dimitrije Kragović (10) koji je imao Leberovu hereditarnu optičku neuropatiju.

Uprkos silnoj želji svih dobrih ljudi da pomognu njihovim roditeljima u prikupljanju novca za mališane kako bi se lečili, nažalost, oni nisu izdržali i preminuli su u istom danu.

"Nebo je postalo bogatije za dva anđela Dimitrija i Miloša. Porodicama Kragović i Ćelap iskreno saučešće", objavljeno je na humanitarnoj Fejsbuk stranici "Spasimo nečiji život".

"Moj život se ugasio, kako ću da preživim?"

Dimitrijeva majka oprostila se od njega potresnom porukom i fotografijom na kojoj se vidi kako sina drži u naručju.

"Diko sine moj kako ćemo danas živote moj? Kako si noćas bio bez mog dodira bez mog zagrljaja bez mog poljupca? Moj sin moj život ne zaslužuje ništa crno. Bio si svetlost, bio si sve. Napustio me je, moj život se ugasio, kako ću ja da preživim?", napisala je ona na Fejsbuku.

Miloš osetio simptome prehlade, za 3 dana mu dijagnostikovana leukemija

U slučaju malenog Miloša iz Novog Sada sve je počelo kao obična prehlada da bi mu nakon samo tri dana bila dijagnostikovana akutna limfoblastna leukemija.

Dečak je u maju 2021. primljen u bolnicu u Novom Sadu zbog povišene temperature, trombocitopenije i hepatosplenomegalije, a prema rečima njegove mame Sonje, inače nije imao problema sa zdravljem.

Nakon indukcione faze lečenja u Novom Sadu, roditelji su odlučili da lečenje nastave u UDK Tiršova gde je po završetku lečenja, nakon izvršene punkcije koštane srži potvrđena remisija bolesti. A, kako Miloševa mama ističe, on je dobro podnosio terapiju i remisija je brzo nastupila.

U martu 2022. započeta je terapija održavanja, koja je prekidana u nekoliko navrata zbog pogoršanja.

Miloš je otišao u Italiju kako bi nastavio lečenje, nažalost, nije izdržao.

Tužna sudbina porodice Kragović

Podsetimo, Dimitrije ima i starijeg brata Mihajla, koji ima istu dijagnozu. Mihajlo je rođen 10 dana posle termina. Specijalističkim pregledom uočena je generalizovana hipotonija. Odlaze na IMD gde su rađene sve analize. Četiri i po godine ne uspeva da se sazna uzrok hipotonije. 2015. godine dobija prvi epileptički napad.

Ustanovljen je Encefalit-Herpes virus na mozgu i moždanoj kori. Hitnom intervencijom bronhoskopije na IMD uspevaju da mu spase život. Hrani se putem pega. Dobio je neurološku terapiju, koju je kasnije dugo koristio. Nažalost, sve što je Mihajlo znao i umeo je nestalo. Sada ne sedi, ne prati pogledom.

Dimitriju je ustanovljena Leberova hereditarna optička neuropatija. Obojica i majka imaju mutaciju gena C.171>A U NDZ gen. Dimitrije je mentalno i motorički mnogo lošije bio od brata. Takođe mu je pre dve godine ugrađen PEG. Nije hodao, pratio pogledom i hranio se putem pega.

Mihajlu su i dalje neophodna sredstva za operativne zahvate, transplantacije matičnim ćelijama, rehabilitacije, fizikalne terapije, tretmane u hiperbaričnoj komori, logopedske tretmane, medicinske aparate, banjsko lečenje, medikamente, suplemente i medicinski potrošni materijal, ortopedska pomagala, kao i za smeštaj i putne troškove.

Kako pomoći Mihajlu

Mihajlu možete pomoći slanjem SMS poruke (jednokratna pomoć 200 dinara) sadržaja 889 na 3030.

Uplatom na dinarski račun: 160-6000000766420-77

Skeniranjem NBS IPS QR koda na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod

Uplatom na devizni račun: 160-6000000766285-94

IBAN: RS35160600000076628594

SWIFT/BIC: DBDBRSBG