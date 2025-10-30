Slušaj vest

Da li će mobilni telefoni uskoro biti zabranjeni u školama? Forum srednjih stručnih škola uputio je apel Ministarstvu prosvete, školama i roditeljima da se uvede potpuna zabrana korišćenja mobilnih telefona tokom nastave i školskih odmora.

U saopštenju se navodi da su telefoni postali "jedan od najvećih uzroka gubitka pažnje učenika na času, slabljenja discipline i pada međusobne komunikacije među decom". Nastavnici upozoravaju i na sve veći porast vršnjačkog nasilja i digitalnog zlostavljanja.

- Škola treba da bude prostor učenja, saradnje i međusobnog poštovanja, a ne prostor digitalne zavisnost i - poručuju iz Foruma na čelu sa predsednikom Miloradom Antićem.

Milorad Antić uputio zahtev nadležnima Foto: Kurir Televizija

Dodatni argumenti

Prema njihovom objašnjenju, zabrana bi imala niz pozitivnih efekata - od veće koncentracije i boljeg uspeha, do jačanja socijalnih veza među učenicima.

Učenici bi, kažu, više učestvovali u razgovoru i interaktivnom radu na času, vraćala bi se pažnja i disciplina, a školski odmori ponovo bi postali vreme za druženje i empatiju, umesto za gledanje u ekran.

Forum podseća da školovanje jednog učenika godišnje košta državu i roditelje više od hiljadu evra, pa smatra da društvo ima pravo da zahteva da se to vreme koristi za učenje, a ne za dopisivanje i snimanje.

- Školska godina za jednog učenika košta državu i roditelje preko hiljadu evra, u zavisnosti od profila i broja učenika u odeljenju. Ako se tolika sredstva izdvajaju, društvo ima pravo da zahteva da se vreme u školi koristi za učenje, a ne za dopisivanje i snimanje - stoji u apelu uz zaključak da bi ukidanjem mobilnih telefona, škola ponovo postala zajednica živih ljudi, a ne ekrana.

Obrazloženje predloga za zabranu korišćenja mobilnih telefona u školama

Mobilni telefoni postali su jedan od najvećih uzroka:

gubitka pažnje učenika na času,

slabljenja discipline,

pada međusobne komunikacije i socijalizacije među decom,

porasta vršnjačkog nasilja i digitalnog zlostavljanja.

Pozitivni efekti zabrane mobilnih telefona:

1. Interaktivni rad na času - učenici bi se više uključivali u nastavu, diskutovali i aktivno učili.

2. Bolja disciplina i pažnja, povećava se koncentracija i radna atmosfera.

3. Veće znanje - učenici ponovo slušaju nastavnika i jedni druge.

4. Socijalizacija tokom odmora - vraćaju se razgovor, prijateljstvo, saradnja i empatija. Ukidanjem mobilnih telefona škola bi ponovo postala zajednica živih ljudi, a ne ekrana.