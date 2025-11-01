Slušaj vest

Gošća emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare, je Vladislava Vojnović, spisateljica i dramaturškinja, a na samom početku, kao otvaranje emisije čućete zašto je izabrala nesiguran, stresan posao pisanja i kada je odluka sazrela. Takođe, kroz emisiju, biće reči o njenom novom romanu “Sto posto”.

Ovaj razgovor uključiće i mnoge druge teme, a neke od njih su:

• Od slikarstva ka dramaturgiji

• Prvi rukopisi: poezija i omladinska štampa

• Prve knjige: pesme, pa proza

• Književnost za decu: česte greške odraslih

• Kriza kvalitetne literature (za decu i odrasle)

• Od scenarija do romana: saveti Živojina Pavlovića

• Standardi, epoha i autentičnost u filmu

• Mala kinematografija, veliki rokovi i javno finansiranje

• Pozorište: dosada, ali i svetli primeri

Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!