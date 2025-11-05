Srbin prodaje imanje na planini od 20 hektara za bagatelu: Kuća, 2 garaže, pomoćni objekti za manje od 50.000€
U poslednjih nekoliko godina, tržište nekretnina u Srbiji beleži zanimljiv zaokret mnogo građana se okreće selima, tražeći imanja, stare kuće i vikendice u prirodnom okruženju. Ono što je nekada bilo rezervisano za penzionere ili nostalgične povratnike, danas postaje trend među mladima, porodicama i urbanim profesionalcima koji žele mir, prostor i zdraviji način života.
Kako navode agenti za nekretnine, prvi talas interesovanja za kupovinu seoskih imanja pojavio se tokom pandemije, kada su mnogi Beograđani, Novosađani i stanovnici drugih većih gradova uvideli prednosti života van gužve i betona. Iako se život vratio u normalu, potražnja za seoskim nekretninama ne opada.
Cena i dostupnost
Prema podacima sa sajtova za prodaju nekretnina, cene seoskih kuća i vikendica u Srbiji i dalje su znatno niže od gradskih. U centralnoj Srbiji moguće je kupiti pristojno imanje sa kućom već od 15.000 do 30.000 evra, dok u Vojvodini i planinskim krajevima poput Zlatibora ili Goča cene rastu u zavisnosti od atraktivnosti lokacije.
Međutim, poslednjih godinu dana primećuje se porast cena od 10 do 20 odsto u popularnijim područjima, posebno onima koja su blizu većih gradova ili turističkih centara.
Mladi se sve češće sele
Zanimljivo je da među kupcima sve češće ima mlađih parova i porodica sa decom, koji imanja koriste ne samo kao vikendice, već kao primarno mesto stanovanja. Oni najčešće biraju sela u blizini autoputeva i većih gradova, gde su dostupne škole, ambulante i internet.
Neretko se na oglasima mogu naći i cela seoska domaćinstva koja se prodaju povoljno pa je Kurir na oglasima u raznim grupama na Fejsbuku pronašao ogromno imanje na Staroj planini koje vlasnik prodaje za 45.000 evra.
Celo imanje za manje od 50.000 evra
- U ponudi veliko imanje, Stara Planina 193.900 kvadrata, 19,34 hektara preko 115 parcela, većina njih spojene u veće komade, dva katuna - letnjikovca, sa štalama, podrumima, vodom na dva suprotna vrha sa izuzetnim pogledima, oko njih veće površine. Pored toga i jedan prostran plac uz glavni put Knjaževac - Skijalište, više parcela u neposredno blizini reke Trgoviški Timok itd. - navodi vlasnik i dodaje:
- Kuća u selu Donja Kamenica preko 120 kvadrata, prizemlje tesani kamen, izvorska voda slobodnim padom plus bunar, plus starija kuća spojena oko 80 kvadrata, dve garaže, plus pomoćni objekti oko 250 kvadrata. Cena povoljna i fiksna 45.000 evra.