U poslednjih nekoliko godina, tržište nekretnina u Srbiji beleži zanimljiv zaokret mnogo građana se okreće selima, tražeći imanja, stare kuće i vikendice u prirodnom okruženju. Ono što je nekada bilo rezervisano za penzionere ili nostalgične povratnike, danas postaje trend među mladima, porodicama i urbanim profesionalcima koji žele mir, prostor i zdraviji način života.

Kako navode agenti za nekretnine, prvi talas interesovanja za kupovinu seoskih imanja pojavio se tokom pandemije, kada su mnogi Beograđani, Novosađani i stanovnici drugih većih gradova uvideli prednosti života van gužve i betona. Iako se život vratio u normalu, potražnja za seoskim nekretninama ne opada.

Cena i dostupnost

Prema podacima sa sajtova za prodaju nekretnina, cene seoskih kuća i vikendica u Srbiji i dalje su znatno niže od gradskih. U centralnoj Srbiji moguće je kupiti pristojno imanje sa kućom već od 15.000 do 30.000 evra, dok u Vojvodini i planinskim krajevima poput Zlatibora ili Goča cene rastu u zavisnosti od atraktivnosti lokacije.

Sve više mladih kupuje nekretnine na selu Foto: Shutterstock, Ilustracija

Međutim, poslednjih godinu dana primećuje se porast cena od 10 do 20 odsto u popularnijim područjima, posebno onima koja su blizu većih gradova ili turističkih centara.

Mladi se sve češće sele

Zanimljivo je da među kupcima sve češće ima mlađih parova i porodica sa decom, koji imanja koriste ne samo kao vikendice, već kao primarno mesto stanovanja. Oni najčešće biraju sela u blizini autoputeva i većih gradova, gde su dostupne škole, ambulante i internet.

Neretko se na oglasima mogu naći i cela seoska domaćinstva koja se prodaju povoljno pa je Kurir na oglasima u raznim grupama na Fejsbuku pronašao ogromno imanje na Staroj planini koje vlasnik prodaje za 45.000 evra.

Celo imanje za manje od 50.000 evra

- U ponudi veliko imanje, Stara Planina 193.900 kvadrata, 19,34 hektara preko 115 parcela, većina njih spojene u veće komade, dva katuna - letnjikovca, sa štalama, podrumima, vodom na dva suprotna vrha sa izuzetnim pogledima, oko njih veće površine. Pored toga i jedan prostran plac uz glavni put Knjaževac - Skijalište, više parcela u neposredno blizini reke Trgoviški Timok itd. - navodi vlasnik i dodaje:

Celo imnje na planini za manje od 50.000 evra Foto: Facebook Printscreen