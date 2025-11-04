Nova akademska godina startovala na svim univerzitetima u Srbiji normalno, bez blokada: Uz himnu "Bože pravde" studenti ispunili amfiteatre
U Srbiji je juče počela nova akademska godina intoniranjem himne "Bože pravde", u mirnom tonu bez ikakvih incidenata i blokada koje su obeležile prošlu. Gužva na platoima ispred fakulteta, amfiteatri i slušaonice puni, a brucoše su na svečani prijem pratili i majke, očevi, bake, deke...
Pre univerziteta u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Univerziteta umetnosti u Beogradu i Državnog univerziteta u Novom Pazaru, nastava je prošle sedmice već otpočela na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici, Univerzitetu odbrane i Kriminalističko-policijskom univerzitetu. Univerzitet u Kragujevcu je svoja vrata otvorio još 20. oktobra.
Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je za Kurir da očekuje da obrazovni proces na univerzitetima bude striktno odvojen od politike.
- Za nama je teška i iscrpljujuća godina, u kojoj je došlo do politizacije akademskog života i moje očekivanje je da će ove nastavne godine biti striktno odvajanje obrazovnog procesa na univerzitetima od politike, da će nastavnici i studenti biti za katedrama i u amfiteatrima - naglasio je ministar.
Dodao je da svi zaposleni na univerzitetu i svi studenti imaju svoje ustavno pravo na politički stav:
- Oni taj stav mogu da iskažu, ali u skladu sa zakonom - što znači van prostorija visokoškolskih ustanova, na trgovima, na tribinama, u medijima, kako god hoće, niko im ne brani da se kao građani izjašnjavaju. Ali ono što je nezakonito, na to će država reagovati i neće reagovati represivno, ali će reagovati administrativno, racionalno i strpljivo.
Da su svi fakulteti Beogradskog univerziteta počeli s radom, za Kurir je potvrdio prorektor za nastavu BU prof. dr Dejan Filipović.
- Neki i prošle nedelje. Pojedini su juče priredili svečani prijem, a neki su ga imali u petak. Svi fakulteti počeli su s nastavom uživo i s rasporedom koji su napravili. Situacija je redovna, uobičajena i sve pripreme su bile izvršene da nastava krene bez problema - naveo je Filipović.
Kako je objasnio, prema politici upisa koju je usvojio Senat Univerziteta, definisano je da drugi semestar počne najkasnije 2. marta.
- Svaki fakultet će za sebe napraviti raspored nadoknade za ovih mesec dana, s obzirom na to da je kasnije krenula školska godina. Neki fakulteti će nadoknaditi radnim subotama, neki će produžiti prvi semestar, koji se obično završavao polovinom januara, produžiće ga do kraja januara, pojedini će prebaciti jedan deo obaveza za drugi semestar. Cilj je da sve obaveze po pitanju nastave i ispitnih rokova završimo do 30. septembra 2026. godine i da sledeća školska godina počne 1. oktobra - naglasio je Filipović i podsetio da ispitni rokovi ostaju u starim definisanim terminima.
Prorektor za nastavu na Univerzitetu u Nišu prof. dr Miroslav Lazić istakao je da su svi fakulteti počeli s nastavom.
- Neke ustanove su imale svečani doček juče, neke u petak, uglavnom nigde nije bilo problema. Plan nadoknade nastave je na nivou fakulteta. Neki će produžiti nastavu mesec dana, a neki će nadoknaditi u prvom semestru radnim subotama ili u drugim slobodnim terminima - naveo je Lazić za Kurir.
Rektor Univerziteta u Novom Sadu Dejan Madić rekao je za Kurir da su svi fakulteti krenuli s nastavom.
- Svaki fakultet ima svoje specifičnosti. Recimo, vežbe ne idu odmah u prvoj godini. Mnogi profesori su se zaželeli nastave, hoćemo da studenti imaju najbolje znanje i metodiku.
Hibridni model na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru
Rektorka Dolićanin: Odziv studenata odličan, preko 90 odsto akademaca prati nastavu
V. d. rektora Univerziteta u Novom Pazaru prof. dr Zana Dolićanin navela je za Kurir da je na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, realizacijom modela hibridne nastave na osnovnim, integrisanim i strukovnim studijama, počela nova akademska godina.
- Prvoga dana odziv studenata je odličan jer na većini studijskih programa preko 90 odsto akademaca prati nastavu. Nastava podrazumeva održavanje predavanja elektronskim putem, a vežbe će se održavati delom onlajn, a delom u nastavno-naučnim bazama i taj model će biti primenjivan dok traje blokada zgrade univerziteta. Kada se blokada prekine, laboratorijske vežbe održavaće se u sedištu univerziteta.
Na sajtu ove visokoškolske ustanove objavljen je raspored nastavnih aktivnosti s linkovima za pristup predavanjima. Nastava će se odvijati preko internet platforme Gugl Mit, a u proces tehničke podrške uključen je Centar za informacione tehnologije Državnog univerziteta.