Hibridni model na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

Rektorka Dolićanin: Odziv studenata odličan, preko 90 odsto akademaca prati nastavu

V. d. rektora Univerziteta u Novom Pazaru prof. dr Zana Dolićanin navela je za Kurir da je na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, realizacijom modela hibridne nastave na osnovnim, integrisanim i strukovnim studijama, počela nova akademska godina.

- Prvoga dana odziv studenata je odličan jer na većini studijskih programa preko 90 odsto akademaca prati nastavu. Nastava podrazumeva održavanje predavanja elektronskim putem, a vežbe će se održavati delom onlajn, a delom u nastavno-naučnim bazama i taj model će biti primenjivan dok traje blokada zgrade univerziteta. Kada se blokada prekine, laboratorijske vežbe održavaće se u sedištu univerziteta.

Na sajtu ove visokoškolske ustanove objavljen je raspored nastavnih aktivnosti s linkovima za pristup predavanjima. Nastava će se odvijati preko internet platforme Gugl Mit, a u proces tehničke podrške uključen je Centar za informacione tehnologije Državnog univerziteta.