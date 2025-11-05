Slušaj vest

Oko 260.000 studenata školuje se na visokoškolskim ustanovama u Srbiji. Od ponedeljka, prema podacima resornog ministarstva, svi imaju nastavu. Za brucoše nisu izostali ni svečani prijemi.

Na pet fakulteta Kragujevačkog univerziteta nastava je počela 20. oktobra, a od juče i na preostalih sedam. Među studentima je i oko 200 akademaca iz Azije i Afrike. Ipak, manje je brucoša nego prošle godine.

- Nastava teče redovno. Nema nikakvih problema, brucoši su zainteresovani i pohađaju nastavu. Nadamo se i verujemo da će sve proteći u najboljem redu - kaže prof. Vladimir Ranković, rektor Univerziteta u Kragujevcu.

Prema njegovim rečima, ove godine počeće analiza upisnih rezultata, kako bi se utvrdili razlozi manjeg broja kandidata u odnosu na prethodne godine i unapredili studijski programi na fakultetima.

- Deo planova odnosi se i na naučnoistraživački rad. I dalje imamo velike planove za saradnju sa centrima izvrsnosti - istakao je Ranković za RTS.

Pomoćnik ministra prosvete Aleksandar Jović naveo je da su sve ustanove koje do sada nisu započele rad, juče počele nastavu.

- Svi univerziteti u ovom trenutku treba da rade, kao i visoke škole strukovnih studija i akademije strukovnih studija za osnovne i integrisane studije - naveo je Jović za RTS i dodao da će Ministarstvo u slučaju promena biti u stalnoj komunikaciji sa visokoškolskim ustanovama.

Vraćanje školarine

Jović napominje da se nadaju da će ova akademska godina biti godina uobičajenog rada na visokoškolskim ustanovama.

Od petka je počelo i vraćanje 50 odsto školarine samofinansirajućim studentima državnih visokoškolskih ustanova.

- Nastavljamo sa isplatama 7, 14. i 21. novembra, dok ne isplatimo sve koji na to imaju pravo. Studenti nas često pitaju u vezi sa izdavanjem studentskih kartica – neće izgubiti pravo. Čim otvore račun u Banci Poštanska štedionica i preuzmu studentsku karticu, na računu će im biti uplaćen i povraćaj - objasnio je Jović.

Na pojedinim fakultetima održavaju se i dodatni ispitni rokovi. I dalje su blokirane zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu, kao i Univerziteta u Novom Pazaru.

Kurir/ RTS