Mihaela koja živi i radi u Švedskoj šokirana je zbog načina na koji stanovnici te zemlje gledaju na veze i izlaske! Ona je poručila da će ostati sama, s obzirom na to da je takav model gledanja na ljubav ne privlači.

Naime, ona je u jednom video-snimku na Tiktoku najpre ispričala da u Švedskoj ukoliko želite nekoga da upoznate, morate imati Tinder.

- Šta se desilo sa "Sviđaš mi se, sviđam ti se, zajedno smo." Ne, makar u Skandinaviji. Ovde imamo razne neke faze koje prolazimo zajedno. Sada ću ja vama da objasnim. Znači, ako želite nekoga da upoznate, morate imati Tinder. Jer zašto bi neko nekome prišao ovde? To se ne dešava. E, onda izađete na dejt - navela je ona.

Potom je objasnila koji je sledeći korak.

- Ako se vidite još koji put, to znači da vi dejtate. Okej? Tu smo stigli sad. Onda nakon toga sledi korak "viđamo se". Nakon "viđamo se", slušajte sad ovo, molim vas. Mi se onda "ekskluzivno viđamo". A to znači da mi nismo zajedno, ali se ne viđamo s drugim ljudima - ispričala je Mihaela.

Nakon nekog vremena sledi zajednički život.

- I mi smo nešto što se zove "sambo". Mi nismo venčani, nego samo živimo zajedno, ali nismo u braku. Zašto bi se ulazilo u brak? I to je to. Tu se završava ovo, ali mislim da doći do ovoga potrebna jedna 20 godina toga "ne znam na čemu sam". Nisam za ovo i ostaću sama zauvek u Švedskoj - poručila je.