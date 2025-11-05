Slušaj vest

Sve veći broj mladih iz Srbije odlučuje se da krene na put preko okeana, ali ne kao turisti, već kao članovi posade na luksuznim kruzerima.Poslovi na brodovima postali su popularan način sezonske zarade, koji osim finansijske koristi nudi i priliku za putovanja, upoznavanje novih kultura i usavršavanje jezika.

Najčešće tražene pozicije su u ugostiteljstvu, animaciji, održavanju, prodaji i tehničkim službama. Za većinu tih poslova nisu potrebne visoke kvalifikacije, ali su poželjni znanje engleskog jezika, spremnost na rad pod pritiskom i višemesečni boravak van kuće. Mnogi kandidati prolaze obuke ili agencije koje ih povezuju sa međunarodnim kruzing kompanijama, dok je konkurencija iz godine u godinu sve veća.

Motivacija je, naravno, zarada. Plata zavisi od pozicije i kompanije, ali sezonski radnici mogu da uštede i nekoliko hiljada evra po turi, s obzirom na to da su im troškovi smeštaja i hrane pokriveni. Uz redovne plate, neretko se dobijaju i napojnice, bonusi ili mogućnost napredovanja u narednim sezonama.

Dosta mladih sanja o radu na brodu i putovanju svetom Foto: Fraser Gray / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako život na kruzeru deluje kao stalno putovanje po tropskim destinacijama, radni dani su dugi, često bez slobodnih vikenda. Ipak, mnogi mladi ovu avanturu vide kao ulaznicu u svet, priliku da steknu iskustvo, uštede novac i povežu se sa ljudima iz svih krajeva sveta.

Rad na kruzeru trend

Sezonski poslovi na kruzerima tako postaju novi trend među generacijom koja traži više od klasičnog posla, spoj zarade, iskustva i doživljaja koji menja pogled na svet. Interesovanje za rad na brodu je viudljivo i na društvenim mrežama gde se korisnici često raspituju o zaradama, a mogu se naći i ponude za posao.

Traži se neophodno radno iskustvo Foto: Shutterstock

Na Instagramu se pojavio aktuelni oglas za konobara na kruzeru, a plata je 2.130 dolara plus lični bakšiš. Kako je kompanija navela ugovor je na šest meseci i plaćen je smeštaj, hrana i avio-karte. U objavi je naglašeno i da su pasoši Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, kao i eu pasoši dobrodošli.