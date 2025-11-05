Slušaj vest

Namirnice koje konzumiramo mogu uticati na hemijske procese u našem mozgu. Da biste osetili umirujući efekat, probajte omega-3 masne kiseline, dostupne kao dijetetski suplement (uglavnom su to kapsule ribljeg ulja) za koje se smatra da pomažu mentalnom i fizičkom blagostanju, a prema nalazima nekih studija – takođe mogu smanjiti agresivno ponašanje.

Pokazalo se da dijetetski suplement (omega-3 masne kiseline) smanjuje agresiju do 28 odsto. Ovi nalazi nisu baš iznenađujući imajući u vidu da su omega-3 masne kiseline i ranije bile povezane sa sprečavanjem šizofrenije, dok se smatra da agresija i antisocijalno ponašanje delimično bivaju izazvane neuhranjenošću.

Istraživači sa Univerziteta u Pensilvaniji nadovezali su se na ranije studije manjeg obima o efektima suplementacije omega-3 i uticaja na agresiju. Njihova meta-analiza je proučila 29 randomizovanih kontrolisanih ispitivanja na ukupno 3.918 učesnika.

U svim ispitivanjima, pronađen je skroman, ali primetan kratkoročni efekat, koji se pretvara u smanjenje agresije do 28 odsto u više različitih varijabli (uključujući starost, pol, medicinsku dijagnozu i dužinu i dozu lečenja).

- Mislim da je došlo vreme da se počne sa primenom suplementacije omega-3 masnim kiselinama u cilju smanjenja agresivnog ponašanja, bez obzira da li se radi o slučaju u zajednici, na klinici ili u krivičnom pravosuđu - rekao je neurokriminolog Adrian Rejn kada je meta-analiza objavljena.

Namirnice bogate omega-3 masnim kiselinama Foto: Shutterstock

Ispitivanja obuhvaćena studijom, sprovedena između 1996. i 2024. godine, trajala su u proseku 16 nedelja. Obuhvatala su različite demografske grupe, od dece uzrasta 16 godina i mlađih do starijih osoba između 50 i 60 godina.

Potrebna dalja istraživanja

Utvrđeno smanjenje agresije obuhvatalo je i reaktivnu agresiju (kao odgovor na provokaciju) i proaktivnu agresiju (ponašanje planirano unapred). Pre ove studije nije bilo jasno da li omega-3 masne kiseline mogu pomoći kod ovih različitih vrsta agresije.

Iako će biti potrebne veće studije tokom dužih vremenskih perioda kako bi se dalje utvrdila ova veza, to doprinosi našem razumevanju kako pilule ribljeg ulja i omega-3 masne kiseline u njima mogu biti korisne za mozak.

- Najmanje što roditelji koji traže pomoć za agresivno dete mogu da učine je da deci obezbede dodatnu porciju ribe svake nedelje - rekao je Rejn.

Istraživači smatraju proces koji omogućava da omega-3 smanjuju upale, što se održava na vitalne moždane procese, ima veze sa regulisanjem agresije. Još postoji mnogo neodgovorenih pitanja, ali tim istraživača sugeriše da postoji dovoljno dokaza da se ova veza dalje istraži.

Ako se ovim saznanjima doda informacija da postoje studije koje pokazuju da lekovi dobijeni iz ribljeg ulja mogu pomoći u smanjenju rizika od fatalnih srčanih udara, moždanih udara i drugih problema sa srčanim zdravljem, čini se da nema dileme o dodavanju omega-3 u vašu ishranu.

- Omega-3 nije čarobni štapić koji će potpuno rešiti problem nasilja u društvu. Ipak, na osnovu ovih nalaza, čvrsto verujemo da ovaj suplement može da pomogne i trebalo bi da počnemo da delujemo na osnovu novog znanja koje imamo - rekao je Rejn.

Istraživanje je objavljeno u časopisu Agresija i nasilno ponašanje.