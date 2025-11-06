- Prodaje se kuća u Novim Kozarcima nedaleko od Kikinde 10 km udaljeno. Kuća je uknjižena, vlasnik 1 i 1/1 bez tereta. Poseduje korisne površine 230 m2 okućnica 1.850 m2. U dvorištu nusprostorije koje su potrebne svakom domaćinstvu. Pogodna za višečlanu porodicu kao i da se pretvori u neku radionicu, servis. Ima 2 kuhinje, 2 kupatila, kablovsku, 5 soba. Ima tri ulaza u kuću. Vredi pogledati, cena kuće 23.000 evra - navodi se u oglasu.

- Prelepa kuća, jedino je šteta što su originalni prozori zamenjeni sa malim dimenzijama, a potom preostali otvor zazidan, a samim tim i uklonjena ta divna ornamentika koja je bila sa strane prozora kao što je ostalo na jednom, kao i to izbijanje zida i postavljanje ulaznih vrata. Te kuće nikad nisu imale ulaz sa uličnog dela. Jako se vodilo računa o estetici takozvanih gospodskih kuća. Vidi se da je kuća pravljena za bogato gazdinstvo, što svedoči prelepa ornamentika, tako da ta vrata nikako tu nisu bila. Bilo bi prelepo kad bi se našao kupac sa empatijom prema estetici pa vratio prvobitan izgled - navodi se u jednom od komentara.