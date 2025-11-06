BANATSKO SELO KRIJE KUĆU IZ SNOVA: Veliko dvorište, 2 kupatila, 5 soba i čak 3 ulaza, a cena bagatela - kupci otkrili JEDNU MANU - "ŠTETA JE..."
Za one koji traže mirniji život izvan gradske gužve, kuća u naselju Novi Kozarci, 10 kilometara od Kikinde, mogla bi biti pravo otkriće.
Za 23.000 evra vlasnik prodaje prostranu i uknjiženu nekretninu. Kuća se, kako navodi vlasnik u oglasu na Fejsbuk stranici "Jeftine nekretnine Srbija", nalazi u glavnoj ulici Kralja Petra Prvog, na velikom placu od 1850 m2, dok korisna površina doma iznosi oko 230 m2.
- Prodaje se kuća u Novim Kozarcima nedaleko od Kikinde 10 km udaljeno. Kuća je uknjižena, vlasnik 1 i 1/1 bez tereta. Poseduje korisne površine 230 m2 okućnica 1.850 m2. U dvorištu nusprostorije koje su potrebne svakom domaćinstvu. Pogodna za višečlanu porodicu kao i da se pretvori u neku radionicu, servis. Ima 2 kuhinje, 2 kupatila, kablovsku, 5 soba. Ima tri ulaza u kuću. Vredi pogledati, cena kuće 23.000 evra - navodi se u oglasu.
Korisnici navode da je za one koji maštaju o begu od gradske vreve, o prostranom dvorištu i o kući sa dušom, ovo prilika vredna pažnje.
- Prelepa kuća, jedino je šteta što su originalni prozori zamenjeni sa malim dimenzijama, a potom preostali otvor zazidan, a samim tim i uklonjena ta divna ornamentika koja je bila sa strane prozora kao što je ostalo na jednom, kao i to izbijanje zida i postavljanje ulaznih vrata. Te kuće nikad nisu imale ulaz sa uličnog dela. Jako se vodilo računa o estetici takozvanih gospodskih kuća. Vidi se da je kuća pravljena za bogato gazdinstvo, što svedoči prelepa ornamentika, tako da ta vrata nikako tu nisu bila. Bilo bi prelepo kad bi se našao kupac sa empatijom prema estetici pa vratio prvobitan izgled - navodi se u jednom od komentara.
Jeftine nekretnine Srbija