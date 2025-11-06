Slušaj vest

Jedna žena iz Srbije podelila je priču o vezi koja se činila idealnom, dok nije otkrila da njen partner ima dvostruki život.

Ljubavne priče često ne idu onako kako smo zamislili. Neke veze se završe tiho, bez objašnjenja, ostavljajući za sobom brojna pitanja i prazninu. Upravo takvu priču podelila je jedna korisnica sajta "Ipovesti", koja je nakon godinu dana saznala bolnu istinu o svom partneru.

- Bila sam u vezi sa jednim dečkom pola godina, spletom okolnosti je živeo kod mene zbog posla koji je radio. Kuvala sam, spremala, čistila, kupovala poklone. Vikendima je išao kući redovno - podelila je ona.

Kada je završio taj posao, otišao je nedorečen i više se nije javio.

- Saznala sam posle godinu dana čekanja da ima ženu kod kuće, ne pitajte kako, sasvim slučajno. Tu je i ona saznala za mene, nismo znale jedna za drugu da postojimo. Tog momenta je on krenuo da me zove i piše poruke - dodala je.

Korisnici su bili šokirani.

- On je tebe samo za smeštaj i hranu koristio, vikendom kod žene da mu opere. e Bože mili kakvih ljudi sve ima - navodi se u jednom od komentara.