Slušaj vest

Ministarstvo prosvete uputilo je osnovnim i srednjim školama instrukcije o primeni novih propisa o novom zapošljavanju i dodatnom radnom angažovanju nastavnika verske nastave.

Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju omogućeno je da status nastavnika verske nastave bude izjednačen sa statusom ostalih nastavnika i da budu angažovani na neodređeno vreme, kao i da verska nastava bude izborni predmeti.

Ne propustiteSrbijaVEROUČITELJ I ĐACI ZAJEDNO U AKCIJI: U lozničkoj osnovnoj školi od napuštenog objekta prave kabinet za versku nastavu (FOTO)
loznica--tu-ce-biti-kabinet-veronauke.jpg

Nastavnici verske nastave do sada su mogli biti angažovani isključivo na određeno vreme, na period od 12 meseci za svaku školsku godinu.

Ministarstvo prosvete obavestilo je direktore osnovnih i srednjih škola na koji način da pokrenu potrebne procedure i na koji na koji način mogu da izraze potrebu za zapošljavanjem veroučitelja na neodređeno vreme.

Ne propustiteDruštvoPATRIJARH PORFIRIJE URUČUJE ZAHVALNICE: Za nesebičnu pomoć u promociji veronauke
patrijarh-porfirije.jpg
DruštvoKako je jedan čas veronauke promenio čitavu porodicu! Otac Stefan: Na času se javila nekrštena devojčica, a ubrzo je usledilo nešto zadivljujuće! (VIDEO)
stefan gerovski.jpg
SrbijaU TO VREME U ŠKOLAMA U MAČVI, NIJE POSTOJALA VERONAUKA: Sve do sveštenika Jovića, a onda je Noćaj postao prvi! (FOTO)
11.jpg
DruštvoPOGLAVARI TRADICIONALNIH CRKAVA UPUTILI ZAJEDNIČKO PISMO: Rešiti problem verske nastave u školama, veronauka da bude obavezna
0601-shutter.jpg

VERONAUKA IM DONELA POBEDU: Učenici iz Sremske Mitrovice osvojili 1. mesto na konkursu „Moja otadžbina" (KURIR TELEVIZIJA) Izvor: Kurir televizija