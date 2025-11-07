Slušaj vest

Srbija je na pragu najveće reforme Zakona o bezbednosti saobraćaja u poslednjih 15 godina, ali ovog puta akcenat nije samo na strožim kaznama, već na stvaranju kulture odgovorne vožnje.

Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima uvešće niz najstrožih mera kojima će ne samo kazniti one vozače koji krše pripise, već ih i odvratiti od ponavljanja, ali i da oni koji ranije nisu počinili prekršaje to ni ne urade.

Novi i stroži Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima - prvi potpuno novi zakon od 2009. godine, koji donosi pravila kakva do sada nisu postojala. Nulta tolerancija na alkohol, digitalni vozački dosije, ukidanje probne vozačke, strože kazne za nevezivanje pojasa i prevoz dece - samo su deo novina koje se spremaju i koje bi trebalo da se nađu u novom saobraćajnom zakonu.

Neke kazne sada idu iznad 1.000 evra

Svake godine policija u Srbiji napiše oko 1,5 miliona prekršajnih prijava Foto: RINA

- Svake godine policija u Srbiji napiše oko 1,5 miliona prekršajnih prijava, a imamo 3,3 miliona vozača. To znači da smo sankcionisali skoro svakog drugog vozača. Policija zadrži oko 10.000 vozača koji imaju više od 1,2 promila alkohola u krvi, a čak 56.000 vozi pod dejstvom alkohola. Zbog toga moramo da donesemo jednostavan, efikasan i primenljiv zakon koji daje rezultate - rekao je načelnik Uprave saobraćajne policije, pukovnik policije Slaviša Lakićević, govoreći o radu na izradi Nacrta novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, i dodao:

Novi zakon predviđa rigidnije kazne za one koji nepropisno prevoze decu. Foto: Kurir Televizija

- Izvesno je da ćemo biti rigidniji prema onima koji nepropisno prevoze decu. Trenutna kazna iznosi 5.000 dinara, a biće najmanje četiri puta veća. Samo prošle godine poginulo je 16 dece, a pretprošle 12, i to kao putnici. Biće uvedena nulta tolerancija za vozače koji prevoze decu, a ne poštuju pravila - priča Lakićević.

Osim toga, jedan od velikih problema na putevima u Srbiji je i vožnja pod dejstvom alkohola.

- Želimo da pooštrimo i kazne za upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Sadašnje sankcije zavise od promila alkohola, od 0,21 do preko 2,0, što se već smatra nasilničkom vožnjom i povlači mogućnost zatvora. Novčane kazne se kreću od 10 do 20, od 20 do 40, do 100 ili 150.000 dinara, u zavisnosti od težine prekršaja i da li je izazvana nezgoda. Radićemo na tome da se granica za izricanje kazne zatvora smanji - rekao je Lakićević.

Kako da vozač nikad ne napravi prekršaj

Edukacija mladih vozača predstavlja dugoročno rešenje Foto: Fonet

Novi Zakon baca novo svetlo na sticanje svesti o odgovornom ponašanju u saobraćaju - preko obrazovanja mladih vozača, i posebnih programa obuke najranjivijih učesnika u saobraćaju.

Iako pooštravanje kaznene politike ima značajan odvraćajući efekat, suštinsko unapređenje bezbednosti u saobraćaju ne može se postići samo strahom od sankcija.

Edukacija mladih vozača predstavlja dugoročno rešenje: ona menja stavove, razvija odgovornost i gradi saobraćajnu kulturu koja smanjuje rizik pre nego što se prekršaj desi.

Kroz kvalitetnu obuku, simulacije rizičnih situacija i usvajanje savremene tehnologije u učenju, mladi vozači uče da voze bezbedno, a ne samo da izbegnu kaznu.

Kazne postoje da jasno definišu granice ponašanja i sankcionišu one koji ugrožavaju živote drugih. Bez njih, čak i najbolja edukacija može pasti u senku loših navika i neodgovornog ponašanja. Zato je, kako je ranije pisao i fokus novog Zakona usmeren i ka učenju vozača, sprečavanju nesreća, ali i stogom kažnjavanju kada je to neophodno.

Šta je sve planirano da se uđe u Nacrt novog Zakona:

2. Trajno oduzimanje vozila

3. Automatski nadzor saobraćaja

4. "Zeleni bonusi"

5. Digitalni vozački dosije

6. Mobilni tehnički pregledi vozila

7. Nulta tolerancija na alkohol

8. Povećanje visine kazni

9. Zaštita ranjivih učesnika u saobraćaju

10. Edukacija za mlade vozače

11. Zdravstveni pregled za vozače

12. Vozila sa prvenstvom prolaza

13. Upotreba naprednih tehnologija u vozilima

14. Pravila za autonomna vozila

15. Propisi za bicikliste

16. Stroža kontrola na pružnim prelazima

17. Veća odgovornost za vozače kamiona i autobusa

- Važno je da novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ne bude urađen na brzinu, da bude primenljiv, adekvatan i sa jasno definisanim normama i sankcijama - kaže on.

Pojas ne veže 80 odsto putnika na zadnjim sedištima

Kazna za nevezivanje pojasa iznosi 10.000 dinara Foto: Shutterstock

Kako je ranije istakao, govoreći o nevezivanju sigurnosnog pojasa, načelnik Uprave saobraćajne policije, pukovnik policije Slaviša Lakićević napomenuo je da zbog toga strada više od 100 ljudi u saobraćajnim nezgodama svake godine u Srbiji.

- Kada bismo taj segment unapredili, bili bismo među deset najbezbednijih zemalja Evrope. Na primer, kazna za nevezivanje pojasa iznosi 10.000 dinara, ali pojas na zadnjem sedištu koristi samo 18 do 19 odsto putnika. Svake godine između 80 i 100 putnika pogine jer nisu koristili pojas u trenutku nesreće, iako pojas spašava život u više od 80 odsto slučajeva - rekao je ranije Lakićević.

Kada će nacrt ZOBS-a ući u skupštinsku proceduru

Iako je ideja bila da Nacrt zakona bude već gotov, prođe javnu raspravu, Vladu i nađe se pred poslanicima u Skupštini, to se još nije desilo.

- Planirano je da posao završimo do septembra ili oktobra ove godine, ali to se, zbog aktuelne situacije, nije desilo. Zakon se ne može očekivati pre marta 2026. godine, jer će javna rasprava trajati najmanje 20 do 30 dana - ocenjuje Lakićević.