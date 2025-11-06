Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišao je danas Policijsku stanicu i Vatrogasno-spasilačko odeljenje u Malom Zvorniku sa čijim rukovodstvom je razgovarao o stanju bezbednosti i ostalim apsektima u nadležnosti MUP-a.

„Ovo područje za nas je izuzetno značajno, imajući u vidu i to da smo dobili i ispomoć od Fronteksa vezano za čuvanje granice prema Bosni i Hercegovini, a koja se odnosi na sprečavanje ilegalnih migracija. Sa druge strane, ovo područje je veoma bitno i mi hoćemo da unapredimo rad naše policije i Sektora za vanredne situacije“, poručio je ministar Dačić nakon sastanka sa načelnikom Policijske stanice, kao i sa rukovodstvom Vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Malom Zvorniku.

Ivica Dačić obišao Policijsku stanicu i Vatrogasno-spasilačko odeljenje u Malom Zvorniku Foto: MUP Srbije

Ministar Dačić je naglasio da je neophodno ulaganje i renoviranje zgrade Policijske stanice Mali Zvornik, kao i da postoji potreba da se poveća broj uniformisanih policijskih službenika na ovom području, pre svega zbog interesa građana.

Takođe, kada je reč o vatrogascima-spasiocima, ministar Dačić je ocenio da postoji dovoljan broj ljudstva, kao i da će se u narednom periodu raditi za dodatnom opremanju i zanavljanju vozila.

„Imaćemo sve to u vidu i u narednom periodu svakako može se očekivati da ćemo posvetiti značajnu pažnju Malom Zvorniku, ali i drugim opštinama gde je to potrebno, odnosno da malo izmestimo i fokus naše pažnje od samih sedišta policijskih uprava“, rekao je ministar Dačić.

Kurir.rs

