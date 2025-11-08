Slušaj vest

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlјu i u planinskim predelima povremeno i jak istočni i jugoistočni, uveče u slablјenju i skretanju na zapadni i jugozapadni.

Najniža temperatura od 3 do 9 stepeni, a najviša od 9 do 14 stepeni. Uveče postepeni prestanak padavina.

U nedelјu i ponedelјak pretežno oblačno, povremeno sa kišom. U utorak delimično razvedravanje, a sasvim slaba kiša moguća je još ponegde na istoku i jugu. Od srede suvo sa sunčanim periodima, a prema kraju sedmice i malo toplije.

Inače, izgleda da jesen polako gubi bitku, jer najnoviji meteorološki modeli donose prve ozbiljne naznake zime i mogućnost snega već sredinom novembra. Naime, kako navodi Ivan Ristić meteorološki modeli pokazuju da bi već oko 19. i 20. novembra mogli da dočekamo snežne pahulje širom Srbije, pa čak i u Beogradu.

- IRIE AIFS donosi i prvi sneg na mapama za Beograd, ali i dobar deo Srbije popodne u sredu 19. i četvrtak 20. novembra. Trenutno, krak tj. orjentacija polarnog vrtloga u stratosferi je počela da se premešta sa Severne Amerike ka Evropi, tako da za koji dan počinje slabljenje zapadne, a jačanje severne komponente visinskog strujanja, što će najverovatniji omogučiti i prodor hladnog artičkog vazduha prema Balkanu i nama. Pratimo dalji razvoj i čekamo prvi sneg - naveo je Ristić u svojoj prognozi.

Sneg u Srbiji i Beogradu sredinom novembra
Prvi sneg se očekuje 19. i 20. novembra Foto: RINA

Takođe za naredne dane njegovi modeli predviđaju kišu.

- U narednih nekoliko dana povremeno kiša, model prognozira ukupno od 10 do 50 mm kiše - ističe Ristić.

