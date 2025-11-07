Slušaj vest

U trenutku saobraćajne nesreće, gušenja, moždanog ili srčanog udara, ali i drugih opasnosti po život čoveka, broj Hitne pomoći 194 prvi je koji je potrebno okrenuti. U tim momentima, usled panike, ali i pogoršanog zdravstvenog stanja, osobe otežano reaguju i često se i zbune šta treba da kažu Hitnoj pomoć, pa čak i ako poziv obavlja osoba koja se našla pored životno ugrožene osobe. Ovo su informacije koje vam mogu spasiti život!

Budite smireni

Iz Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac navode da je izuzetno važno da osoba koja prijavljuje teren bude smirena, da govori jasno, jer panika nikom ne pomaže.

- Ponekad je potrebno pratiti uputstva lekara šta treba Vi da uradite, kako bi pomogli obolelom ili povređenom do pristizanja ekipe, zato budite strpljivi, dopustite lekaru da vodi razgovor - navodi se na sajtu ZUM Kragujevac.

Savetuje se da odgovarajte na sva postavljena pitanja, iako vam se mogu činiti suvišnim, jer svaka informacija koju nam date može pomoći u spašavanju života!

Najčešća pitanja su:

Šta se desilo/dešava?

Da li je osoba svesna?

Da li diše?

Koje tegobe oseća?

Od kada ima bolove?

Od čega se leči?

Šta je uzimao od lekova?

Nakon procene raspoloživih podataka o prirodi bolesti ili događaja lekar može da posavetuje pacijenta o terapiji, da ga uputi da zatraži pomoć izabranog lekara ili službe kućnog lečenja. Ukoliko nakon uzimanja podataka vezanih za zdravstveno stanje pacijenta lekar prihvati poziv za izlazak ekipe na teren, neophodno je odgovoriti i na sledeća pitanja:

Ime i prezime pacijenta?

Koliko je osoba stara?

Tačna adresa?

Broj telefona?

- Ne prekidajte vezu dok vam lekar ne kaže, pomozite bolesniku po uputstvima koja ste dobili preko telefona, spremite zdravstvenu knjižicu i medicinsku dokumentaciju dok čekate dolazak ekipe hitne pomoći. Svi telefonski razgovori se snimaju - navode iz ZUM Kragujevac.

Foto: RINA

Ne igrajte se i ne upućujte lažne pozive!

Vreme je dragoceno, jedan lažan poziv sprečava da pomoć bude upućena tamo gde je ljudski život zaista ugrožen, a to sutra možete biti vi ili vama draga osoba!

Znaci kada Hitna pomoć odmah izlazi na teren

Kako ističe dr Ivana Stefanović iz Hitne pomoći, postoje jasno određeni znaci kada Hitna pomoć odmah izlazi na teren.

- Naši pozivi se dele na crvene, žute i zelene. U crvene pozive na koje izlazimo odmah spadaju stanja iznenadnih gubitaka svesti, da osoba ne dolazi svesti brzo, svi iznenadni problemi sa disanjem, nedostatak daha praćen bledilom i preznojenošću, teška kardiovaskularna stanja, požari, traume drugog tipa - ističe dr Ivana Stefanović.

Ona dodaje i da postoje bolesti koje imaju skup simptoma i znakova gde se odmah reaguje.

- Procenimo kada neko ima moždani i srčani udar, ako su se desile opekotine - ističe doktorka Hitne pomoći.

Prema njenim rečima, nije lako preusmeravati ekipe, pogotovo kada se desi situacija da nema dovoljno ekipa, a ima više crvenih poziva.

- Ako imate tri crvena poziva sva tri moraju da se daju odmah. Ako se desi situacija da nema ekipe, morate da odredite šta je prioritetnije. Nije jednostavno preusmeravati ekipe - ističe dr Stefanović, koja navodi da je u Beogradu pokrivenost dnevne i noćne smene Hitne pomoći dovoljna.

- U dnevnoj 24, u noćnoj 22, ali imate delove godine kada ima više ljudi, turista, kada je potreban veći broj ekipa - ističe dr Stefanović.

- Moramo se učiti zdravstvenoj kulturi i kada se zove Hitna pomoć. Recimo, kolika je veoma bolno stanje, kada imate kamen u bubregu i kada kamen krene, to je dramatično za pacijenta, ali to nije slučaj za Hitnu. Ipak, mi i na njega izlazimo kada imamo dovoljan broj ekipa - kaže doktorka za Prvu televiziju i naglašava da je važno tačno opisati ono što se vidi, kako bi lekari znali adekvatno da reaguju.

Crveni pozivi

Na "crveni poziv", ekipe odmah odlaze na teren. Reč je o pozivima koji stižu sa javnih mesta, jer sa tih pozicija ekipa dobija najoskudnije informacije, zatim o pozivima za zbrinjavanje povređenih u saobraćajnim udesima, požarima, razbojništva, a u ovoj kategoriji su i pozivi iz stanova zbog infarkta, šloga, velikog krvarenja, prestanka disanja...

Žuti pozivi

"Žuti poziv" podrazumeva da se pacijentu, pošto ga lekar sasluša i ispita preko telefona, da stručni savet, a onda se pacijent poziva za 10 minuta kako bi se utvrdilo da li je došlo do poboljšanja stanja. "Žuti" poziv može preći u "crveni", ali se sve može rešiti i telefonskim savetom ili upućivanjem u drugu ustanovu. Takođe, moguće je da se pacijent pozove da dođe u ambulantu Hitne pomoći.

Zeleni pozivi

"Zeleni poziv" podrazumeva da građani na poseban broj telefona od stručnog lica dobijaju tumačenja i odgovore na sve nedoumice koje ih muče u vezi sa zdravljem, odnosno ovi pozivi ne zahtevaju intervenciju hitne službe.

Ne uzimati lekove na svoju ruku

Beogradskoj Hitnoj pomoći nedavno su se javljali kardiološki pacijenti - sa povišenim krvnim pritiskom. Bilo je situacija gde je pacijent pio lekove za povišeni pritisak duži vremenski period i nakon toga je pritisak pao ispod normalnih vrednosti, te je kolabirao.

U tim situacijama, lekari Hitne pomoći savetuju kako pacijente, tako i njihovu rodbinu, pogotovo ako su pacijenti starije dobi, da povedu računa koje lekove uzimaju i da to ne rade na svoju ruku, osim ako se konsultuju sa svojim lekarom.

Foto: Shutterstock

"Pacijenti treba da pripreme poslednji lekarski izveštaj"

Takođe, bilo je i situacija kada Hitna pomoć izađe na teren da kardiološki pacijenti dobiju svoju terapiju, ali i da ono što piše u njoj, ni ne pročitaju.

- Naš apel je da kada dođemo na lice mesta, da oni ili njihova rodbina pripreme poslednji lekarski izveštaj - rekao je dr Aleksandar Čokanović.

Kako postupiti kada je potrebna pomoć lekara, ali se ne radi o hitnom slučaju

Beograđani treba da znaju da sebroj 194 poziva samo zbog najurgentnijih stanja kada je nečiji život zaista ugrožen. Ukoliko je nekome potreban lekarski savet može da pozove sledeće brojeve:

Saveti za odrasle

011-3615-008

Pedijatrijski saveti

011-3614-350

Koordinator za stara i socijalno ugrožena lica

Slaviša Stojanović 011-3622-030

Pruža podršku u komunikaciji starim i socijalno ugroženim licima sa zdravstvenim i socijalnim službama.

Uputstva za pozivanje broja 194

Ako čujete govorni automat, sačekajte. U pozivnom-centru je sve kompjuterizovano, računar u sekundi prebacuje vezu na prvog slobodnog lekara. Sve se odvija automatski i nije tačna priča koja se može čuti među građanima da nećemo da podignemo slušalicu. Kada vam se javi lekar, trebalo bi da razgovarate sa njim smireno i govorite razgovetno, objašnjeno je na sajtu Hitne pomoći.

Korisni saveti

OSTANITE SMIRENI - Sačekajte da vam lekar iz kol-centra postavi pitanje i trudite se da odgovorite što jasnije i smirenije. Dopustite da lekar vodi kroz razgovor. Ona ili on ukucava podatke na kompjuteru i može vam se učiniti da je to predugo. Ali u slučaju hitnog poziva, dok ste vi još na vezi, ekipa je već krenula na datu adresu. Molimo vas da budete strpljivi, ovaj posao rade iskusni profesionalci.

PRATITE UPUTSTVA - Ponekad će vam lekar dati uputstva kako da se ponašate, šta da uradite. Slušajte pažljivo, svaki korak ispoštujte i tražite da nešto ponovi ako ne razumete. Potrebno je da znate adresu na kojoj se nalazite i broj telefona sa kojeg zovete. Ovo pitanje će vam ponoviti možda više puta, ali nemojte biti ljuti zbog toga. Iako naša centrala poseduje mogućnost identifikacije.