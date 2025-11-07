Slušaj vest

Učenik sedmog razreda Osnovne škole "Majur" u Šapcu, juče je doneo nož u školu. Prema nezvaničnim saznanjima, on je izvadio nož pred drugim učenicima, koji su odmah obavestili dežurne nastavnike, a koji su zatim kod pomenutog učenika otkrili posedovanje noža, te isti odmah oduzeli.

Roditelji učenika tog odeljenja sedmog razreda, koji tvrde da pomenuti učenik veoma često pravi probleme, danas nisu poslali decu na nastavu, a razredni starešina sazvao je hitan roditeljski sastanak, prenose Šabačke novosti.

Majka deteta kom je navodno prećeno nožem, prijavila je policiji ovaj slučaj, a prema nezvaničnim navodima roditelja, policija nije reagovala uz obrazloženje da nema elemenata dela po kom bi policija ili tužilaštvo mogli da reaguju.

Šabačkim novostima, nezvanično je potvrđeno i u ovoj školi da je do incidenta došlo.

- Da, sve se dogodilo juče tokom nastave, a učenici odeljenja sedmog razreda prijavili su slučaj nastavnicima koji su utvrdili da je maloletnik doneo nož u školu. Odmah smo sproveli sve procedure, održan je sastanak Tima za borbu protiv nasilja, te su obaveštene sve nadležne institucije, takođe, zakazan je hitan roditeljski sastanak - navode iz pomenute osnovne škole, nezvanično.

Prema učeniku koji je doneo nož na nastavu pokrenut je disciplinski postupak, zbog teže povrede obaveza učenika jer je prekršen Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u delu koji se odnosi na unošenje oružja, pirotehničkog sredstva ili drugog predmeta koji može da ugrozi ili povredi drugo lice u školu.