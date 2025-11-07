Pojavile se vaške u nekim vrtićima i školama u Borči

Pojedini roditelji mališana i školaraca koji pohađaju neke vrtiće i osmoletke u beogradskom naseljku Borča tvrde da su se u grupama i odeljenjima pojavile vaške!

Redakciji Kurira javila se zabrinuta majka dvoje dece koja tvrdi da je, kako kaže, epidemija vaški, počela od 20. septembra.

- Moje starije dete pohađa Osnovnu školu "Rade Drainac" i tamo neki roditelji šalju vašljivu decu u školu kako ne bi gubili gradivo. Stav škole je da majke pregledaju decu i da imaju strpljenja. Ja stvarno više nemam strpljenja jer moje dete šesti put ima vaške od 20. septembra pri tom ima astmu i ekcem i rane po glavi što od onog češlja za skidanje vaški što od atropijskog dermatita, a verovatno i od šampona protiv vaški - tvrdi zabrinuta majka i dodaje:

Svrbi je i boli glava

- Taman sam je očistila, donelo je mlađe dete iz vrtića i ponovo je dobila. Plače svaki put kad dođe iz škole jer je svrbi glava, boli i peče. Ni ulje lavande ne pomaže kao ni razne druge preventivne metode. Ima dugu kosu i lokne pa je teško češljati takvu kosu.

Majka navodi i da se roditelji spremaju da kolektivno ne šalju decu u školu zbog ovog problema.

- Sramota je da u 21. veku imamo epidemiju vaški i da niko ništa ne preduzima. Pisala sam Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd i Ministarstvu zdravlja. Čekam odgovore - poručila je majka.

Škola bez odgovora

Kurir je kontaktirao osmoletku "Rade Drainac". Na fiksni broj telefona javila se pomoćnica direktora Slavica Lazić, koja nam je kazala da su oni "završili sa tim". Na naše pitanje da nam objasni šta to znači spustila je slušalicu.

Takođe u petak popodne smo uputili i pitanja Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd i čekamo odgovore.

Dr Slavica Maris, načelnik Jedinice za zarazne bolesti u Gradskom zavodu za javno zdravlje u Beogradu rekla je ranije da su epidemije vašljivosti glave česte, upravo, kod dece u predškolskim i školskim kolektivima.

Vaši izazivaju intenzivan svrab

- Postoje telesne vaši koje se mogu naći u odeći, posebno duž unutrašnjih šavova. Stidne vaši se uobičajeno nastanjuju u pubičnom predelu, ali u slučaju teške infestacije mogu se naći na obrvama, u predelu pazušnih jama, kao i na drugim delovima tela. Kao posledica prisustva vaši javlja se intenzivan svrab, a zbog češanja na koži glave i/ili tela prisutne su ogrebotine - objasnila je dr Maris i dodala da su vaši rasprostranjene širom sveta, a epidemije vašljivosti glave česte kod dece u predškolskim i školskim kolektivima.

- Ceo ciklus u proseku traje oko tri nedelje. Infestirana osoba može preneti vaši na druge osobe dok god su prisutna živa jajašca ili vaši kod infestirane osobe ili na predmetima sa kojima dolazi u kontakt.

Preparati za lečenje vaši šamponi za lečenje vaši glave

krema za lečenje stidnih vaški

specijalni češalj