“Nasilje rađa nasilje, reakcije nasiljem samo uvećavaju problem i stvaraju spiralu; zato je fokus na prekidanju lanca, a ne na uzvraćanju istom merom” - prof.
Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare, je prof. dr Žarko Trebješanin, psiholog, a na samom početku postavlja se centralno pitanje - Zašto je u Srbiji toliko nasilja — ne samo u politici, već i u svakodnevici (kafane, ulice, škole, prodavnice) i iz kojih strahova ono izvire?
Ovaj razgovor uključiće i mnoge druge teme, a neke od njih su:
• Zašto je školsko nasilje presudno
• Šta je spirala nasilja
• Mentalitet i nasleđe
• Prevencija, ne kampanje posle tragedije
• Masovni zločini i „imitatori“
• Manja mesta vs. veliki grad
• Mediji, reality i internet
• Ko je odgovoran za atmosferu
• Istorijska lekcija Evrope
• Primer Engleske sa stadionima
• Od loše misli do fizičke sile
• Mentalitet kao konstrukt (a ne genetika)
• Religija, amajlije i „magijsko mišljenje“
