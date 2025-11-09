Slušaj vest

Dve hrabre devojčice, Natalija i Mia, ponovo se smeju. Njihovi osmesi nisu obični, to su osmesi devojčica koje su prošle kroz teške trenutke, ali nisu izgubile veru, hrabrost i snove.

Kako navodi udruženje "Uvek sa decom", zahvaljujući dobrim ljudima koji su donirali kosu, ljubav i podršku, Natalija i Mia dobile su svoje perike. Iz udruženja podsećaju da te perike nisu samo pramenovi kose, već simbol nade, samopouzdanja i identiteta.

- Do sada smo, uz vašu pomoć, uspeli da izradimo 75 perika za devojčice koje su izgubile kosu tokom procesa lečenja. Svaka od tih perika priča posebnu priču o dobroti, zajedništvu i veri u svet u kojem pomaganje drugima menja živote - poručuju na Instagram profilu udruženja.

Ovako možete pomoći Pošaljite SMS poruku 7175 na broj 7175

Uplatite donaciju na račun: 265-1610310004281-79

Kako navode, cena izrade jedne perike iznosi 53.100 dinara, a svako ko želi može pomoći slanjem SMS poruke 7175 na broj 7175 ili uplatom na račun 265161031000428179.

Udruženje podseća da ne treba mnogo da bismo promenili svet, ponekad je dovoljan jedan gest ljubavi i malo kose da nekom dete ponovo pronađe osmeh.

Udruženje "Uvek sa decom" često organizuje humanitarne koncerte, bazare, kako bi prikupili sredstva za pravljenje perika.

Posledica terapije često može da bude gubitak kose, što onima koji se bore za izlečenje bude veoma teško. Organizacija "Uvek sa decom" je u želji da im pomogne pokrenula akciju "Da moja kosa bude tvoja kosa".