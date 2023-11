OSMOGODIŠNJA PETRA JE DEVOJČICA VELIKOG SRCA: Nikada ranije nije šišala svoju kosu, a sad je DONIRALA - razlog je plemenit! (FOTO)

Osmogodišnja Petra Popović donirala je svoju kosu, dugu 40 centimetara Udruženju “Uvek sa decom” koje pomaže deci koja se leče na dečijem odeljenju na Institutu Onkologije i Radiologije Srbije.

Ova devojčica velikog srca, nikada ranije nije šišala svoju kosu, sem krajeve, jednom godišnje, a sada ju je dala drugoj deci kojoj je potrebna. Sve je počelo, kako kaže njena majka Marija, kada ju je petra pitala, gledajući nešto na telefonu zašto neka deca nemaju kosu, kao ona.

- Objasnila sam joj da je reč o deci koja su veliki borci, primaju lekove zbog kojih im je opala kosa. Tada sam joj rekla da i oni mogu imati kosu kao njenu, jer postoje ljudi koji prave perike za tu decu. Petra je tada rekla da bi ona želela da im da svoju kosu. Tako je sve počelo - priča Marija, koja je samohrana i žive u selu babin Potok kraj Prokuplja, kod bake majka dvoje maloletne dece, jer Petra ima i stariju sestru.

Dodaje da je za njenu ćerku kosa simbol lepote i nikada ranije nije dozvoljavala da se skrati, sem jednom godišnje, kada šišaju vrhove. Onda su kontaktirali Udruženje “Uvek sa decom” po preporuci Marijinog brata koji živi u Beogradu i čija je koleginica već donirala kosu.

-Najveći problem je bio ko će da je iseče, jer niko u Prokuplju nije to hteo da uradi. Udruženje mi je pronašlo frizerski slaon u Nišu, ali mi je majka operisana i nismo imale vreme zbog njenog oporavka da idemo u Niš, pa sam se raspitivala po gradu. Jedino su u Frizerskom salonu “Jeca 027” pristli da to učine i to juče smo je isekli- prepričava nam majka devojčice. Po objašnjenju iz Udruženja, kosu su spakovali i poslali poštom i ona je tokom dana stigla. Jedini problem maloj, hrabroj i humanoj Petri bio je kako će njeni drugovi u školi da reaguju, pa je tu uskočila učiteljica Maja Stamenković, koja je mališanima objasnila da je Petra to učinila zbog druge dece.

- Odmah su prihvatili, čak joj čestitali kada je danas bila u pkoli- dodaje majka Marija. Kaže da su imali ponuda da prodaju kosu, ali da nisu želeli i da je ovo bio jedini način da se ona iseče. Tako je jedno malo srce radosno žrtvovalo svoju kosu, koju neizmerno voli, kako bi ona bila deo perike deci kojima je kosa sada potrebna.

