Nekoliko dana nakon što je startovao EES već se prave gužve

Slušaj vest

Mini-odmor na koji su građani Srbije krenuli u petak ili subotu bliži se kraju, a povratak kući mogao bi da bude prava "noćna mora" zbog očekivanih gužvi na granicama.

Veliki broj "povratnika", ali i EES sistem koji je i u odlasku izazvao višesatna čekanja - po 10, 15, čak i 20 sati, mogli bi danas da ponovo da izazovu novi haos na granicama, ali sada na ulazu u zemlju. Za sada je stanje na prelazima mirno, ali se vozačima savetuje da, ukoliko mogu, krenu što ranije put Srbije, ili da povratak odlože za sutra, kada se očekuje manji intenzitet saobraćaja.

Gužve se danas očekuju već od podneva, dok će najizraženije biti tokom popodneva i večernjih sati.

Međutim, prva i dobra vest jeste da uvek unapred možemo da proverimo koje deonice su zakrčene, a uz pomoć mapa i kamera. Dobra opcija je svakako odlazak na alternativni granični prelaz, ali tu morate da znate da oni imaju radno vreme (više o tom u nastavku).

Da biste izbegli nepotrebna zadržavanja, preporučuju da pre polaska na put proverite informacije o stanju na graničnim prelazima na sajtovima:

U slučaju pojačanih gužvi, građanima se savetuje da koriste alternativne granične prelaze.

Svi glavni granični prelazi rade non-stop, odnosno od 0 do 24, a alternativni uglavnom imaju ograničeno radno vreme koje se menja u odnosu na sezonu, godišnje doba i praznike.

Foto: Kurir/D.Š.

Glavni i alternativni granični prelazi sa Mađarskom

Glavni granični prelazi koji rade od 0 do 24:

Horgoš

Kelebija

Bački Breg

Napomena: Granični prelazi Kelebija i Bački Breg namenjeni su samo za putnička vozila.

Alternativni prelazi sa Mađarskom, radno vreme od 7 do 19 časova:

Đala

Rastina

Bački Vinogradi

Bajmok

Horgoš 2 Glavni i alternativni granični prelazi sa Hrvatskom

Glavni prelazi:

Batrovci

Šid

Alternativni, manji prelazi:

Bačka Planka

Bezdan

Bogojevo

Neštin (ovaj prelaz koriste putnička i isključivo prazna teretna vozila)

Sot

Ljuba Glavni granični prelazi sa Bosnom i Hercegovinom

Veći prelazi:

Sremska Rača

Badovinci

Kotroman

Trbušnica

Manji prelazi:

Bajina Bašta

Mali Zvornik

Ljubovija

Uvac Glavni i alternativni granični prelazi sa Bugarskom

Glavni prelaz je Gradina.

Alternativni prelazi:

Strezimirovci

Mokranje

Ribarci

Vrška Čuka

Svih pet prelaza rade 24 sata.

Granični prelazi sa Crnom Gorom

Prelazi sa Crnom Gorom rade 24 sata:

Gostun

Jabuka

Mehov Krš Glavni i alternativni granični prelazi sa Severnom Makedonijom

Glavni prelaz je Preševo.

Alternativni granični prelaz je Prohor Pčinjski, oba rade 24 sata.

Glavni i alternativni granični prelazi sa Rumunijom

Glavni prelazi rade 24 sata:

Vatin

Srpska Crnja

Đerdap 1 (za putnička i teretna vozila),

Đerdap 2 (za putnička vozila)

Kaluđerovo

Manji prelazi sa Rumunijom:

Vrbica

Jaša Tomić

Nakovo

Manji prelazi rade do 19h i namenjeni su samo za vozače putničkih vozila.

Šta morate da znate ako idete na alternativni granični prelaz

Dakle, veoma je važno da imate u vidu da alternativni granični prelazi rade do uglavnom 19 časova, i da shodno toj informaciji planirate vreme putovanja i prelaska. Ono što jeste činjenica, to je, pogotovo sada sa novim EES sistemom, teško da možete da predvidite da li se na granici čeka sat, dva ili 5, i da ne možete sa sigurnošću da znate da li ćete stići na vreme. Šta tada raditi?

Kako se nezvanično saznaje, bez obzira na vreme dolaska putnika na neki od alternativnih graničnih prelaza, koji imaju radno vreme do 19 časova, ako je gužva i realno ne postoje šanse da prođu neophodne procedure za prelaz granice do tog vremena, moraće da krenu put onih koji rade duže, odnosno, 24 sata.

Naime, ako je radno vreme graničnog prelaza do 19 časova – nema produženja radnog vremena!

- Koliko god to surovo zvučalo, postoji standardni postupak po kom naša i druga strana mora da završi proceduru i evidenciju, jer svaka mašina pamti vreme koje mora da se poštuje. U pitanju je elektronika. Naravno, sa obe strane graničnog prelaza 15 do 20 minuta pred kraj radnog vremena se obeleži zona koja prolazi, a svi koji se nađu „iza crte“, nažalost, ne mogu da pređu granicu na tom prelazu te večeri – kaže sagovornik upućen u proceduru.

Podseća sve koji planiraju putovanje da postoji veliki broj aplikacija i kamera, i sa naše i druge strane, i da je u realnom vremenu moguće ispratiti broj vozila na graničnim prelazima i proceniti da li vredi uputiti se ka nekom od alternativnih prelaza koji rade do 19 časova.

Dakle, da zaključimo - alternativni prelazi jesu dobra opcija, ali morate da dobro procenite da li ćete stići da prođete proceduru pre kraja radnog vremena. U suprotnom, vaše putovanje će trajati mnogo duže, jer ćete morati da idete na drugi.

Od sledeće godine ćemo plaćati ulazak u Evropsku uniju Foto: Marko Karović

Kako izbeći gužve u saobraćaju

Da biste izbegli gužve u saobraćaju tokom putovanja morate biti dobro pripremljeni, fleksibilni i spremni da koristite savremene digitalne alate. Evo detaljnih i praktičnih saveta kako da značajno smanjite rizik od zastoja na putu:

1. Koristite aplikacije za praćenje saobraćaja uživo

Google Maps (Traffic opcija): Prikazuje trenutno stanje u saobraćaju i automatski predlaže alternativne pravce.

Waze: Aplikacija sa ažuriranjima od samih vozača – obaveštava vas o zagušenjima, nesrećama i radovima na putu.

AMSS aplikacija i veb-sajt: Pruža informacije o radovima na putevima i stanju na graničnim prelazima.

2. Proverite stanje na granicama pre polaska

Koristite kamere uživo i sekciju "čekanja na granici" na sajtu AMSS.

3. Birajte alternativne pravce i prelaze

Manji, alternativni granični prelazi često su manje opterećeni.

Pratite servisne informacije JP "Putevi Srbije" o mogućim zatvaranjima i radovima na putevima.

4. Fleksibilno reagujte na promene

Ako aplikacija pokaže zagušenje na ruti, ne ustručavajte se da promenite pravac.

Pratite saobraćaj u realnom vremenu tokom vožnje, ali ne koristite telefon u vožnji – neka to radi suvozač ili koristite glasovne komande.

5. Pripremite automobil i dokumentaciju unapred

Praznična gužva često nastaje i na tehničkim pregledima i benzinskim pumpama – uradite pripreme unapred.

Proverite da imate sve dokumente, pun rezervoar, i proverenu tehničku ispravnost vozila.

6. Pratite vremensku prognozu

Kiša, magla, sneg ili vetar mogu dodatno usporiti saobraćaj – birajte dane sa stabilnijim vremenom ako imate izbor.

Kako da znate kolika je gužva na granicama i putevima

Kako biste tokom puta saznali na kom graničnom prelazu je najveća gužva, a gde je najprohodnije, od velike pomoći mogu da vam budu četiri stvari.

Foto: Marko Karović

JP "Putevi Srbije"

Za sve one koji se odluče da krenu na put po Srbiji ili negde u inostranstvo, od koristi će biti praćenje dnevnih servisnih informacija na sajtu JP “Putevi Srbije”, da bi znali ima li radova na nekim saobraćajnicama, da li su neke privremeno zatvorene i koji su onda alternativni pravci, te da ili ima gužvi na naplatnim stanicama autoputeva, ali i kakve vremenske prilike, od magle do poledice, vas očekuju na pojedinim deonicama.

Obratite pažnju: Ovo će vam pomoći u domaćem saobraćaju, ne i u inostranstvu.

Sajt AMSS

Kako se budete približavali granici, stanje na prelazima i putevima uopšte možete da proverite na sajtu AMSS, a koristan je link gde uživo možete da pratite snimak sa kamera. Osim samog snimka, tu je navedeno i koliko se, prema zvaničnim informacijama, čeka na granici.

Obratite pažnju: AMSS daje informacije samo o tome koliko se čeka na našoj granici, dakle bez onog što vas dodatno očekuje u međuzoni i na samom prelazu države suseda. A to može da pridoda nekada i još nekoliko sati čekanja u koloni.

Aplikacije za mobilni

Prikaz gužvi na granicama daju i aplikacije za pametne telefone, poput "BorderWatcher". Ona se oslanja na iskustva korisnika aplikacije koji objavljuju koliko su vremena proveli na nekom graničnom prelazu.

Dovoljno je da odaberete zemlju iz koje dolazite i u koju idete i izaći će vam lista graničnih prelaza i trenutno vreme čekanja. Možete i vi da podelite svoje iskustvo i tako pomognete i drugima.

Obratite pažnju: Korišćenje mobilnog internet saobraćaja na graničnim prelazima može da prouzrokuje vanredne troškove ako se zadesite u romingu. Zato se preporučuje da se na petnaestak kilometara od granice isključite na najbližu pumpu, zatražite WiFi, a potom i proverite kakvo je stanje.

Google Maps

Ako u Gugl mapama uključite opciju prikaza intenziteta saobraćaja (traffic) i zumirate na određeni granični prelaz, ili bilo koji drugi deo vaše rute, možete da vidite koliko su duge kolone automobila predstavljene punim crvenim ili bordo linijama.

Obratite pažnju: Važno je da se o gužvama i stanju na prelazima informišete na vreme, makar pola sata pre dolaska na granicu. Jer, ako dođete pred granicu i upadnete u gužvu, više nema nazad, nema polukružnog - osuđeni ste na čekanje. Još jedna važna napomena, opcija "traffic" ne radi u offline modu mape koju ste prethodno preuzeli.