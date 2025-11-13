Slušaj vest

Svaki komad garderobe u prodavnicama polovne odeće ima svoju prošlost. Jedna žena koja se godinama bavi prodajom polovne odeće doživela je nešto neočekivano, pronašla je skrivenu poruku u jednom kaputu.

Dok je slagala robu pažnju joj je privukao jedan zelenkasti kaput. Nežna, topla boja, nije ni slutila da kaput krije priču.

- Svašta mi se dešavalo, ali ovo nisam očekivala. Našla sam poruku na papiriću u džepu. Na njemu je pisalo nešto na engleskom, s obzirom na to da smo engleski i ja na "vi", rešila sam da izguglam - ispričala je ova žena.

Prodavačica je u kaputu pronašla poruku Foto: Printscreen Tiktok/ odjecazadzabe

Video je objavljen na Tiktok nalogu pod nikom "odjecazadzabe".

- Pisalo je: "Drži se, proći će!" Zastala sam i pomislila sam koliko bola, tuge, suza je ovaj kaput video. Možda ga je nosila žena koja je prolazila kroz težak period. Možda majka. Možda devojka koja je tek naučila da se bori. Stigao je do mene. Da ja pošaljem dalje. Da ga šaljem onome ko će se obradovati. Možda baš onoj koja sad treba da čuje te reči - dodala je ona.

Skrivena poruka u kaputu iz sekend henda Foto: Printscreen Tiktok/ odjecazadzabe

Ovakva iznenađenja nisu retkost u radnjama polovne odeće. Prodavci i kupci povremeno pronađu zaboravljene poruke, crteže, pa čak i novčiće. Neki ih čuvaju kao amajlije, drugi ih vraćaju u džep kako bi poruka nastavila putovanje.

Ne propustite Društvo U second hand radnji kupila original Gucci torbu za 200 dinara pa unutra našla poruku bivše vlasnice: Zbog ovih reči ostala bez teksta

Nedavno je u jednoj humanitarnoj prodavnici jedna žena kupila torbu marke Gucci po ceni od samo 1,50 funti. Isprva je mislila da je falsifikat, ali kada je stigla kući otkrila je da je torba autentična. To je saznala kada je u unutrašnjem džepu torbe našla rukom napisanu poruku koju je ostavila vlasnica po imenu Šejlija.

- Ova torba je prava, nije lažna Gucci torba. Uživajte u njoj, a uz nju dolazi i besplatno šišanje i feniranje ako ste žrtva požara u Obornu - napisala je Šejlija.