Popularna bjuti tiktokerka Tamara Dimitrić, poznatija na mrežama kao Tashlicious, oglasila se na svom profilu zbog sve češćih slučajeva dece koja koriste skupe proizvode za negu kože namenjene odraslima.

Pored toga, komentarisala je i to što je poznata glumica Šej Mičel kreirala skinker proizvode za decu od 3 do 6 godina. Podsetimo, radi se o maskama za lice za decu, na koje su burno reagovali mnogi roditelji, ali i stručnjaci.

- Sigurno ste ovo videli na mrežama, u pitanju je skinker brend za decu od 3 godine pa naviše. Imala sam potrebu da se nadovežem na ovu temu, iako ne volim nikakve drame, samo iz prostog razloga jer znam da mene dosta mlađa populacija prati, pogotovo na TikToku, i neretko viđam dečicu koja gledaju sve te skuplje stvari i skinker proizvode koji imaju sastojke za zrelu kožu - ispričala je Tamara.

Devojčice koriste proizvode koje imaju sastojke za zrelu kožu Foto: Shutterstock

Rekla je da dobija dosta poruka da preporuči skinker rutinu za devojčice od 9, 10, 12 godina, kao i mejkap rutinu.

- Postoji razlog zašto nisam nikad odgovarala na ta pitanja. Prvo nisam dermatolog i stvarno nikad nikome nisam preporučila skinker rutinu. Ono što ja pričam na svom profilu je isključivo moje iskustvo sa mojom kožom. Drugo, smatram, a mislim da i dermatolozi smatraju da mlađoj deci, ne treba nikakva skinker rutina jer njihova koža proizvodi sve što im je potrebno - istakla je ona.

Rekla je i da bi deca koja imaju nekih kožnih problema trebalo da idu kod dermatologa kako bi rešili problem, te da im kupovina skupih proizvoda neće pomoći.

- Jako bitna stvar, ti proizvodi su skupi. Tako da želim da razjasnimo, preporuke na ovom profilu su za devojke, ne devojčice. Kako već devojčice imaju TikTok profil, ja se nadam da je kontrolisano od strane roditelja i da jednostavno razumeju da ti proizvodi još uvek nisu za njih. Imaćete zaista ceo život pred sobom, da imate 350 skinker koraka i da se šminkate svaki dan. Čak ćete želeti svoju kožu iz mladosti - rekla je Tamara i dodala:

- Ne žurite nigde, kao što sam rekla, imaćete svoje vreme i za skinker i za mejkap. Želim da iskoristim moj glas i da upozorim mlađu populaciju da jednostavno sadržaj koji ja snimam nije za njih, zato što šminka i kozmetika nisu potrebni deci.