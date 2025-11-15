Dugotrajno neregulisan dijabetes može dovesti do teških komplikacija, kardiovaskularnih bolesti, oštećenja nerava, bubrega, oka, pa i amputacija ekstremiteta

Čak 589 miliona ljudi u svetu ima dijabetes, od kojih 2/3 čini radno aktivno stanovništvo. Približno 1/2 obolelih ne zna da ima dijabetes. Kod njih bolest još nije otkrivena, usled blage i često neprepoznate simptomatologije. Ove osobe su posebno izložene riziku od komplikacija dijabetesa.

Danas se obeležava Svetski dan dijabetesa, a procenjuje se da u Srbiji približno 440.000 osoba živi sa dijagnozom dijabetesa, a potencijalno još 246.000 osoba nema postavljenu dijagnozu šećerne bolesti tj. ne zna da ima dijabetes.

- 3/4 obolelih je imalo ili ima neki oblik anksioznosti, depresije ili drugi poremećaj mentalnog zdravlja zbog dijabetesa. 4/5 obolelih je zbog dijabetesa doživelo sindrom sagorevanja na radu - navodi "Batut".

Svetski dan dijabetesa (SDD) se obeležava 14. novembra, na dan kada je rođen Frederik Banting, naučnik koji je sa Čarlsom Bestom 1922. godine otkrio insulin. Obeležavanje ovog datuma pokrenule su Međunarodna dijabetes federacija (MDF) i Svetska zdravstvena organizacija (SZO) 1991. godine, a 2006. godine SDD je zvanično postao Dan Ujedinjenih nacija (Rezolucija UN-a 61/225).

- Ovaj dan predstavlja najveću kampanju podizanja svesti o dijabetesu i njegovim faktorima rizika, značaju njegove prevencije i kvalitetne dijabetološke zdravstvene zaštite u celini, kao i o svim izazovima kojima su izloženi oboleli od dijabetesa. To je prilika da se svi zainteresovani (oboleli od dijabetesa, zdravstveni radnici, donosioci odluka i celokupna svetska javnost) ujedine oko pitanja od najvećeg značaja za obolele od dijabetesa i preduzmu odgovarajuće aktivnosti - navodi se na sajtu "Batuta".

Ove godine, u fokusu kampanje SDD je blagostanje obolelih od dijabetesa na radnom mestu. U tom cilju, pozivaju se poslodavci i zaposleni širom sveta da se bolje upoznaju sa potrebama obolelih i pokrenu promenu za bolji život sa dijabetesom na radnom mestu. Ideja je da se stvori takvo radno okruženje koje će pružiti podršku i osnažiti osobe koje žive sa dijabetesom. Zbog toga je slogan ovogodišnje kampanje: "Upoznaj se sa dijabetesom i učini više za obolele na radnom mestu".

Ključne poruke

Izazovi povezani sa dijabetesom na radnom mestu

- Osobe sa dijabetesom su zbog svoje bolesti i aktivnosti povezanih sa kontrolom dijabetesa izložene brojnim izazovima na radnom mestu.

- Svakodnevno se trude da uspostave balans između svojih zdravstvenih potreba i onoga što se na poslu od njih očekuje. Zbog toga su često prisiljene da kriju ili ne govore otvoreno o svom zdravstvenom stanju.

- Odsustvo podrške utiče na mentalno blagostanje obolelih, na njihovo napredovanje u karijeri i kompletan život obolele osobe.

Značaj zdravog radnog okruženja

- Zdravo i bezbedno radno okruženje je preduslov za očuvanje zdravlja pojedinca.

- Odsustvo mogućnosti za fizičku aktivnost, izbor zdrave hrane i podrške mentalnom blagostanju na poslu je posebno štetno za obolele od dijabetesa, ali i za osobe u riziku za nastanak dijabetesa i drugih nezaraznih bolesti.

Podrška obolelim od dijabetesa na radnom mestu

- Edukacija poslodavaca i zaposlenih o dijabetesu doprinela bi eliminaciji brojnih zabluda u vezi sa dijabetesom i stvaranju radnog okruženja u kojem dijabetes ne bi više bio izvor stigmatizacije, diskriminacije i stresa za obolele od dijabetesa.

- Pored toga, jačanje svesti i razumevanja za potrebe obolelih od dijabetesa doprinelo bi da se osobe sa dijabetesom osećaju bezbedno, vrednovano i osnaženo za napredovanje u poslu – a da pri tom ne ugroze svoje zdravlje.

- Iz tog razloga, poslodavci treba da preduzmu dodatne mere za stvaranje zdravog radnog okruženja i podršku obolelim osobama i onima u riziku za nastanak dijabetesa.