Pametne AI kamere čuvaju đake: Narkotici u školama gotovo iskorenjeni
Bezbednost u beogradskim osnovnim školama podignuta je na viši nivo zahvaljujući novim pametnim kamerama koje pomoću veštačke inteligencije prepoznaju vatreno i hladno oružje i čine okosnicu jedinstvenog sistema bezbednosti koji je Grad Beograd uspostavio kako bi đaci bili zaštićeni u svakom trenutku.
Kvalitetno obezbeđivanje i savremeni video-nadzor uspeli su za šest meseci da broj slučajeva zloupotrebe psihoaktivnih supstanci uškolskom okruženjusvedu gotovo na nulu!
Ekipa Kurira je dobila ekskluzivnu priliku da poseti kontrolni centar Službe obezbeđenja Grada Beograda i patrolira s pripadnicima patrolnih timova te službe, koja nadgleda više od 300 prestoničkih osmoletki. Planirano je da se sličan sistem uskoro uvede u srednje škole i predškolske ustanove.
Smanjenje incidenata
Od aprila do danas registrovano je više od 200 incidenata.
- U aprilu i maju ove godine imali smo tridesetak događaja kad je u pitanju sumnja na upotrebu psihoaktivnih supstanci, a u oktobru samo jedan - kažu u centru, ističući da su rezultati sistema i te kako vidljivi.
U okviru pomenute službe danas radi više od 400 ljudi, koji 24 sata dnevno sedam dana u nedelji nadgledaju i obezbeđuju škole. Pametnim kamerama pokriveni su svi ulazi u školske zgradei dvorišta na teritoriji celog grada.
Katarina Damnjanović, službenik obezbeđenja u patrolnim timovima Službe obezbeđenja Grada Beograda, navodi da svako od zaposlenih prati određeni broj škola i da 24 sata imaju komunikaciju s centrom.
- Mi nismo kao stražari i policajci, deca se raduju kada nas vide. Na početku nisu znali ko smo i šta smo, pa su nas čudno gledali. Sada nas pozdravljaju i mašu nam. Ovo je za žene odgovoran i human posao jer su deca najlepša i najbitnija stvar na svetu, a naš zadatak je da ih zaštitimo.
U samom centru sve funkcioniše po vojničkoj preciznosti - na desetinama ekrana prikazuju se snimci kamera, a sistem je osposobljen tako da trenutno prepozna agresivnost, vatreno i hladno oružje, kao i palice.
Kada veštačka inteligencija detektuje potencijalnu pretnju, na vrhu ekrana pojavljuje se crvena linija za alarm! U tom trenutku vođa smene pokreće tačno propisanu proceduru - šalje najbližu patrolu ili više njih, kontaktira sa školom i obaveštava MUP.
Centar - puna kontrola
Na kamere uvek motri 17 operatera u kontrolnom centru i više od 30 operatera u komunalno-bezbednosnim stanicama.
Zabranjena im je upotreba mobilnih telefona zbog zaštite podataka o ličnosti. U slučaju da operater primeti grupu dece koja se koška, odmah obaveštava vođu dežurne smene, koji "podiže incident" i upućuje patrolu u školu.
Ako pak patrola sama uoči problem prilikom obilaska, dužna je da alarmira centar, koji dalje obaveštava policiju i školu.
- više od 300 škola pokriveno je ovim sistemom
- oko 200 incidenata je registrovano od aprila do oktobra
- više od 30 sumnji na zloupotrebu psihoaktivnih supstanci mesečno svedeno na jednu
- 30 dana se čuva materijal sa kamera, a potom se uništava
- 400 zaposlenih ima centar
- u svakom trenutku 17 operatera u kontrolnom centru i više od 30 operatera u komunalno-bezbednosnim stanicama prati kamere
- 20 patrolnih ruta povezuje škole na teritoriji celog grada
- Sve funkcioniše u sekundi. Na intenzivnijim rutama, u centralnim delovima grada, patrola može da stigne do škole za svega tri minuta - objašnjavaju nam, naglašavajući da, zahvaljujući ovakvom sistemu, nije bilo težih incidenata i povreda među učenicima.
Zabeleženo je tek nekoliko slučajeva manjih fizičkih sukoba, podjednako među dečacima i devojčicama.
Služba obezbeđenja nije tu samo da reaguje na incidente, već i da pomogne građanima.
Patrole su često pružale pomoć ljudima kojima je pozlilo na ulici i vozačima u vozilima s kvarom, pa čak i obezbeđivale mesta saobraćajnih nezgoda dok ne stigne policija.
Patrole reaguju odmah
Kako vreme prolazi, roditelji i zaposleni u školama sve više cene njihov angažman. Iako je na početku bilo nesigurnosti, sada im stižu pisma zahvalnosti od direktora škola. Neki od njih obezbeđenje pozivaju i prilikom organizovanja školskih manifestacija s većim brojem posetilaca.
Kurirova ekipa je pratila i jednu patrolu na terenu. Tačno u minut tim kreće na rutu "sever", do prve škole "Vasa Pelagić" u Kotežu.
Kandidati pre zaposlenja u Službi obezbeđenja Grada Beograda moraju da prođu rigoroznu proceduru. Svaki pripadnik mora da poseduje licencu propisanu zakonom, i to LF1 ili LF2, za obavljanje poslova fizičko-tehničkog obezbeđenja. Pored toga, sva lica moraju da prođu psihološko testiranje, razgovore i odgovarajuće preglede. Kriterijumi za proces selekcije su veoma strogi, a jedan od njih je da lice ni po kom osnovu nije kažnjavano i da se protiv njega ne vodi nikakav postupak.
Miloš Marković, vođa patrolnog tima, kaže da je njihov cilj bezbednost dece i zaposlenih u školi.
- Po dolasku na adresu ulazimo u školu, čekiramo se pred kamerom, obiđemo školu i javimo se dežurnom nastavniku kako bismo proverili da li je sve u redu. Trudimo se da delujemo preventivno i da se svi osećaju bezbedno. Imamo odličnu saradnju s direktorima i nastavnicima, jer se svi osećaju sigurnije kad nas vide. Ja sam roditelj i o svoj deci brinem kao o svom detetu. Ovo je jedan ozbiljan, ali plemenit posao.