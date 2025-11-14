Slušaj vest

"Evropa se nekoliko godina unazad suočava i pokušava da se izbori sa porastom fašističke ideologije, ali, isto tako ostaje nema na takve ispade Hrvatske. U poslednjih nekoliko dana naše komšije prednjače kako će više i bolje da iskažu mržnju prema Srbima", naveo je u saopštenju Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom.

- Kakvu poruku šalje država u kojoj više desetina maskiranih huligana, obučenih u crno, upadne i nasilno spreči kulturnu manifestaciju nacionalne manjine, i zatim, umesto sankcije, dobije faktički nagradu u vidu puštanja iz pritvora? To nije samo udar na Srbe, već i na evropske vrednosti, ljudska prava i na svaki pojam pravne države. Šta je trebalo da se dogodi Srbima, da li je trebalo da dobiju veće uvrede i poniženje kako bi Evropa reagovala? Ako imamo zajedničke ciljeve u budućnosti moramo biti složni i da zajedničkim snagama delujemo protiv ovakvih narativa bilo koje zemlje, posebno zemlje koja je članica Evropske unije - naveo je ministar Milićević u saopštenju i dodao:

- Umesto da počinioci budu primereno kažnjeni i da im se stane na put, sud u Splitu poslao je opasan signal da su napadi na Srbe dozvoljeni, tolerisani, čak i ohrabreni. To je civilizacijsko posrnuće i poruka koja duboko zabrinjava. To je udar na dostojanstvo, na pravo da se bude Srbin. Sramota!

- Svi pozivi na dijalog, nažalost, nakon ovakvih odluka sudstva u Hrvatskoj, nemaju težinu koja vodi ka pomirenju. Hrvatska i dalje nastavlja da ne pruža ruku pomirenja, dok je srpska ruka i dalje ispružena, i Hrvatskoj, kao i Evropi - istakao je ministar Milićević u saopštenju.