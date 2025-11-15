Slušaj vest

Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare, je ministar prosvete u Vladi Srbije, Dejan Vuk Stanković. Razgovor otvara objašnjenje zašto je prihvatio ministarsku funkciju – “vodio me je osećaj odgovornosti prema obrazovanju koje mi je “dalo sve”, želja da stavim tačku na „stihiju“ u visokom, pa i osnovnom i srednjem školstvu, i spremnost da rizikujem i brzo rešavam konkretne probleme, umesto da pričam velike ideološke priče.“

Ovaj razgovor uključiće mnoge teme, a neke od njih su:

• Da li je društvo polarizovani ili paralizovano

• Od raspada opozicije do radikalizacije

• „Loša atmosfera“ je ljudski proizvod! Ako se akteri dogovore o pravilima i poštuju ih, loša atmosfera se može menjati

• Gasiti požare u prosveti: koji su kratkoročni potezi

• „Odvojiti politiku od obrazovanja!“

• Princip „nema zarade bez rada“

• Ko politizuje univerzitet?

• Zašto je Lompar na „studentskoj listi“

• Potreba za opštim autoritetom zakona

