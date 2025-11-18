Slušaj vest

Preslava možda nije toliko poznata kao krsna slava, ali u mnogim porodicama ima jednako važnu ulogu. Reč je o tihoj, skromnoj svetkovini sa dubokim značenjem, koja i danas čuva dugu tradiciju pravoslavlja.

U srpskoj pravoslavnoj kulturi, slavljenje svetitelja oduvek je bilo više od običaja. Među tim običajima nalazi se i preslava, na koju mnogi odlaze kod rodbine i prijatelja, često i ne znajući šta ovaj mali porodični praznik zapravo predstavlja

- Preslava je naziv za manju slavu, odnosno obeležavanje praznika koji je u vezi sa porodičnom krsnom slavom, ali nije nužno. Na primer, moja porodična krsna slava je Đurđevdan 6. maja, a preslavljamo Đurđic 16. novembra. E sada, na Đurđic se desilo nešto vezano za svetog Georgija, a to je da su mu. mošti prenešene iz Nikomidije u Lidu Palestinsku, gde je u vreme cara Konstantina sazidan hram i tada je bilo osvećenje i tom prilikom su prenete mošti - pojasnio je veoroučitelj i teolog Aleksandar Đurđević.

Preslava se obeležava u krugu porodice Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

Preslavu nemaju svi i nije svuda zastupljena.

- Preslava može biti vezana i za proslavljanje nekog drugog svetitelja koji je značajan porodici. Ukoliko se na taj dan desilo nešto značajno i nešto veliko, na primer, izbavljenje od smrti ili neke nesreće, porodica iz duboke zahvalnosti proslavlja svetitelja. Odnosno, taj dan odlazi u crkvu na liturgiju, donosi kolač, žito. I preslava se obično obeležava u krugu porodice, bez velike pompe, slavlja, skromno. Sada sam pronašao da se u Crnoj Gori kaže prislužba - naveo je Đurđević.

Dodao je da neko ko slavi Svetog Nikolu može da preslavlja Svetog Nikolaja letnjeg, odnosno prenos moštiju Svetog Oca Nikolaja.

- Ukoliko u porodici imamo dva rođena brata, onda u budućnosti jedan od braće može da uzme za glavnu slavu prenos moštiju Svetog Nikolaja i onda da se međusobno posećuju, da jedan brat ide kod drugog na slavu - rekao je teolog.

Pojedina sela i gradovi imaju svoju slavu koja se zove preslava ili zavetina.

- E sada, ja ove slave seoske ne bih mešao sa preslavom koju obeležava jedna porodica. Kada celo selo ili grad slavi neku slavu, oni se mole Bogu da odagna od njih sušu, bilo kakvu najezdu protivnika, zemljotresa, itd. Ukoliko nemate preslavu, a želite da proslavljate još nekog svetitelja pored svoje glavne krsne slave, slobodno se obratite svešteniku - zaključio je.