Slušaj vest

Poslednjih šest godina kvadrat u starogradnji u Beogradu poskupeo je za čak 1.266 evra, dok je novogradnja skočila za više od hiljadu evra.

Slično poskupljenje beleže i nekretnine u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, gde su cene kvadrata maltene duplirane u odnosu na to kakve su bile.

Tržište nekretnina u Srbiji beleži stabilan rast cena, pri čemu novogradnja i dalje dominira u većini gradova, dok su razlike između regiona i dalje velike, pokazuju najnoviji podaci Republičkog geodetskog zavoda (RGZ). Stanovi u starogradnji u drugom kvartalu ove godine poskupeli su za 5,89 odsto, dok je novogradnja zabeležila rast od 5,57 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Svi regioni Srbije zabeležili su godišnji rast prodaje i vrednosti prometa, a najveći skok broja prodatih stanova od 30,2 odsto registrovan je u regionu južne i istočne Srbije.

U Beogradu najviše poskupela starogradnja Foto: Shutterstock, Google Maps

Beograd papren

U Beogradu je cena kvadrata u starogradnji porasla sa 1.195 evra, koliko je iznosila u drugom tromesečju 2019, na čak 2.461 evro u drugom tromesečju ove godine. Novogradnja je u istom periodu zabeležila takođe snažan rast, pa je sa 1.442 skočila na 2.479 evra. Podaci za prethodnu i ovu godinu ukazuju na blago usporavanje rasta cena novogradnje, ali i dalje poskupljenje starogradnje koja je prvi put premašila 2.400 evra po kvadratu.

Cene stanova Beogradu

Godina Starogradnja Novogradnja Srednja cena

2019. 1.195 1.442

2020. 1.277 1.633

2021. 1.428 1.881

2022. 1.722 2.193

2023. 2.025 2.155

2024. 2.153 2.184

2025. 2.461 2.479

* Podrazumevaju se sve gradske opštine

Nekretnine u Beogradu će i dalje rasti Foto: Zorana Jevtic/Kurir

Veće cene beleže i nekretnine u Novom Sadu - kvadrat u starogradnji sa 1.057 u 2019. otišao je na 2.142 evra ove godine, dok je novogradnja sa 1.150 dostigla 2.232 evra. Najveći skok primetan je od 2021. do 2023. godine, kad su cene u starogradnji naglo porasle za skoro 600 evra.

Cene stanova Novi Sad

Godina Starogradnja Novogradnja Srednja cena

2019. 1.057 1.150

2020. 1.194 1.202

2021. 1.304 1.371

2022. 1.611 1.517

2023. 1.900 1.701

2024. 1.955 1.985

2025. 2.142 2.232

S poskupljenjima ne zaostaje ni tržište nekretnina u Nišu - starogradnja je sa 716 evra u 2019. otišla na 1.448 evra u 2025, dok je novogradnja sa 882 evra dostigla 1.608 evra. I u Kragujevcu su više nego primetne razlike. Kvadrati u starogradnji su pre šest godina mogli da se prosečno pazare za 685 evra, a sada za 1.271 evro, dok je novogradnja porasla sa 990 evra na 1.517 evra.

Skaču cene i u Novom Sadu Foto: Shutterstock

Cene stanova Niš

Godina Starogradnja Novogradnja Srednja cena

2019. 716 882

2020. 794 878

2021. 870 976

2022. 1.043 1.111

2023. 1.264 1.407

2024. 1.360 1.515

2025. 1.448 1.608

Ervin Pašanović, agent za nekretnine, kaže za Kurir da možemo da očekujemo dalji rast cena.

- Ukoliko ne bude nikakvih geopolitičkih trzavica, cene idu gore. Nekretnine čuvaju kapital čak iako cene padnu, jer je prihod siguran kroz rentu. Imamo primer stana u Bloku 21 koji je pre 10 godina prodat za 80.000 evra, danas bi njegov iznos bio trostruko veći. U poređenju s regionom, cene kod nas nisu mnogo više, broj izdatih građevinskih dozvola ove godine je manji, što znači da će ponuda biti manja, dok je broj kredita rekordan, pa svi parametri ukazuju na to da će cene polako ići naviše.

Ervin Pašanović smatra da će cene i dalje rasti Foto: Kurir Televizija

Cene stanova Kragujevac

Godina Starogradnja Novogradnja Srednja cena

2019. 685 990

2020. 725 986

2021. 762 1.008

2022. 859 1.008

2023. 1.041 1.300

2024. 1.087 1.434

2025. 1.271 1.517

* Iznosi su u evrima

* Drugi kvartal u godinama Kako da izračunate vrednost nekretnine

Ukoliko ste kupili stan od 2019. godine do danas, pomoću indeksa cena stanova možete lako proceniti koliko danas vredi vaš stan, da li mu se cena uvećala ili umanjila. RGZ navodi da je potrebno da imate cenu po kojoj ste kupili stan, indeks iz kvartala i godine kupovine i najnoviji indeks iz izveštaja RGZ.

Pojedine lokacije i dalje imaju najviše cene Foto: Shuterrstock

- Formula za izračunavanje vrednosti: (cena kupovine stana × najnoviji indeks) ÷ indeks iz perioda kupovine = današnja vrednost.