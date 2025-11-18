Stanovi u Beogradu za 6 godina poskupeli više od 1.200€ po kvadratu! Starogradnja pravi rekorder, detaljni cenovnik nekretnina u 4 velika grada u Srbiji
Poslednjih šest godina kvadrat u starogradnji u Beogradu poskupeo je za čak 1.266 evra, dok je novogradnja skočila za više od hiljadu evra.
Slično poskupljenje beleže i nekretnine u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, gde su cene kvadrata maltene duplirane u odnosu na to kakve su bile.
Tržište nekretnina u Srbiji beleži stabilan rast cena, pri čemu novogradnja i dalje dominira u većini gradova, dok su razlike između regiona i dalje velike, pokazuju najnoviji podaci Republičkog geodetskog zavoda (RGZ). Stanovi u starogradnji u drugom kvartalu ove godine poskupeli su za 5,89 odsto, dok je novogradnja zabeležila rast od 5,57 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Svi regioni Srbije zabeležili su godišnji rast prodaje i vrednosti prometa, a najveći skok broja prodatih stanova od 30,2 odsto registrovan je u regionu južne i istočne Srbije.
Beograd papren
U Beogradu je cena kvadrata u starogradnji porasla sa 1.195 evra, koliko je iznosila u drugom tromesečju 2019, na čak 2.461 evro u drugom tromesečju ove godine. Novogradnja je u istom periodu zabeležila takođe snažan rast, pa je sa 1.442 skočila na 2.479 evra. Podaci za prethodnu i ovu godinu ukazuju na blago usporavanje rasta cena novogradnje, ali i dalje poskupljenje starogradnje koja je prvi put premašila 2.400 evra po kvadratu.
Cene stanova Beogradu
Godina Starogradnja Novogradnja Srednja cena
- 2019. 1.195 1.442
- 2020. 1.277 1.633
- 2021. 1.428 1.881
- 2022. 1.722 2.193
- 2023. 2.025 2.155
- 2024. 2.153 2.184
- 2025. 2.461 2.479
* Podrazumevaju se sve gradske opštine
Veće cene beleže i nekretnine u Novom Sadu - kvadrat u starogradnji sa 1.057 u 2019. otišao je na 2.142 evra ove godine, dok je novogradnja sa 1.150 dostigla 2.232 evra. Najveći skok primetan je od 2021. do 2023. godine, kad su cene u starogradnji naglo porasle za skoro 600 evra.
Cene stanova Novi Sad
Godina Starogradnja Novogradnja Srednja cena
- 2019. 1.057 1.150
- 2020. 1.194 1.202
- 2021. 1.304 1.371
- 2022. 1.611 1.517
- 2023. 1.900 1.701
- 2024. 1.955 1.985
- 2025. 2.142 2.232
S poskupljenjima ne zaostaje ni tržište nekretnina u Nišu - starogradnja je sa 716 evra u 2019. otišla na 1.448 evra u 2025, dok je novogradnja sa 882 evra dostigla 1.608 evra. I u Kragujevcu su više nego primetne razlike. Kvadrati u starogradnji su pre šest godina mogli da se prosečno pazare za 685 evra, a sada za 1.271 evro, dok je novogradnja porasla sa 990 evra na 1.517 evra.
Cene stanova Niš
Godina Starogradnja Novogradnja Srednja cena
- 2019. 716 882
- 2020. 794 878
- 2021. 870 976
- 2022. 1.043 1.111
- 2023. 1.264 1.407
- 2024. 1.360 1.515
- 2025. 1.448 1.608
Ervin Pašanović, agent za nekretnine, kaže za Kurir da možemo da očekujemo dalji rast cena.
- Ukoliko ne bude nikakvih geopolitičkih trzavica, cene idu gore. Nekretnine čuvaju kapital čak iako cene padnu, jer je prihod siguran kroz rentu. Imamo primer stana u Bloku 21 koji je pre 10 godina prodat za 80.000 evra, danas bi njegov iznos bio trostruko veći. U poređenju s regionom, cene kod nas nisu mnogo više, broj izdatih građevinskih dozvola ove godine je manji, što znači da će ponuda biti manja, dok je broj kredita rekordan, pa svi parametri ukazuju na to da će cene polako ići naviše.
Cene stanova Kragujevac
Godina Starogradnja Novogradnja Srednja cena
- 2019. 685 990
- 2020. 725 986
- 2021. 762 1.008
- 2022. 859 1.008
- 2023. 1.041 1.300
- 2024. 1.087 1.434
- 2025. 1.271 1.517
- * Iznosi su u evrima
- * Drugi kvartal u godinama
Kako da izračunate vrednost nekretnine
Ukoliko ste kupili stan od 2019. godine do danas, pomoću indeksa cena stanova možete lako proceniti koliko danas vredi vaš stan, da li mu se cena uvećala ili umanjila. RGZ navodi da je potrebno da imate cenu po kojoj ste kupili stan, indeks iz kvartala i godine kupovine i najnoviji indeks iz izveštaja RGZ.
- Formula za izračunavanje vrednosti: (cena kupovine stana × najnoviji indeks) ÷ indeks iz perioda kupovine = današnja vrednost.
Na primer, ako ste u drugom kvartalu 2020. kupili stan u Beogradu u novogradnji za 150.000 evra, a indeks je tada bio 112.11, dok je trenutni indeks za drugi kvartal 2025. u Beogradu u novogradnji 170.10, današnja vrednost stana se računa ovako: (150.000 × 170.10) ÷ 112.11 = 227.588,97 evra. Rezultat je da je vašem stanu porasla vrednost približno za 51,7 odsto.