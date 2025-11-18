Slušaj vest

Dok neki ne mogu da zamisle dan bez svežeg mesa, voća i povrća, jedan muškarac iz Srbije potpuno je preokrenuo pravila ishrane. Milutin Prokić iz Osečine već više od trideset godina ne jede svežu hranu – njegov organizam, kako kaže, jednostavno traži ono što je ustajalo, pokvareno ili trulo.

Umesto sveže supe, uživa u ustajaloj čorbi; umesto svežeg voća – u trulim jabukama i kruškama; a umesto toplog ručka – u starom hlebu i pokvarenom pasulju. I ono što šokira mnoge – tvrdi da se nikada nije razboleo.

"Sve što je staro meni više prija, ne znam kako da vam objasnim, jednostavno je tako. Nikada nisam imao problema sa želucem niti sam se razboleo. Iako sam zakoračio u osmu deceniju, svakodnevno radim fizičke poslove i osećam se odlično. Pretpostavljam da se moj organizam navikao i stvorio otpornost na bakterije i viruse", ispričao je Milutin za emisiju "Nećete verovati".

Milutin Prokić više od 30 godina ne jede svežu hranu Foto: Glas zapadne Srbije Youtube printscreen

Fenomen bez medicinskog objašnjenja

Njegovi komšije potvrđuju da ga nikada nisu videli da jede svežu hranu.

"Ako mu skuvaš ručak, on ga neće pojesti odmah. Ostavi da stoji nekoliko dana, pa tek tada jede. Ne voli sveže, kaže da mu takva hrana 'nema dušu'. Zna da popije i staro mleko koje stoji mesec dana, bez ikakvih posledica. To je za njega sasvim normalno", rekao je njegov komšija.

"Čudo prirode i društva"

Oni koji ga poznaju kažu da je Milutin "čudo prirode i društva".

Njegova neobična ishrana zbunjuje i lekare – niko ne može da objasni kako njegov organizam bez posledica podnosi ono što bi većinu ljudi ozbiljno razbolelo.

"Važno je samo da hrana ima što duži 'staž'. Takva mi je ukusnija", tvrdi Milutin kroz smeh.

I dok mnogi koji paze na ishranu i redovno vežbaju često imaju zdravstvene probleme, Milutin, uprkos svom jelovniku, i dalje radi, hoda bos i zrači energijom čoveka upola mlađeg.

Kako god se objasnio njegov način života, jedno je sigurno – Milutin iz Osečine postao je pravi fenomen, dokaz da priroda ponekad piše priče koje ni medicina ne može da razjasni.