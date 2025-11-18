Slušaj vest

Širom Srbije juče uveče je u odabranim domovima zdravlja počela sa radom noćna smena, koja će dežurati u periodu od 20 časova pa sve do 7 ujutru, tako da će većina domova zdravlja u Srbiji raditi od 0 do 24 časa. Prvi pacijenti su već pristigli na početku treće smene, i dok su se pojedini žalili na visoku temperaturu, malaksalost i hipertenziju, bilo je i onih koji su pomoć lekara potražili zbog povreda.

Tako se jedan pacijent u Novom Sadu požalio da mu se zaglavio štapić u uhu, dok je drugi pomoć potražio jer se ubo na ekser.

Podsetimo, kako je ministar Lončar ranije naveo, građani će moći noću da se jave u dom zdravlja ako imaju temperaturu, da im neko posluša pluća, da vide šta je sa kašljem, da urade hitnu krvnu sliku...

Noćna smena u Beogradu

Dom zdravlja Palilula u Knez Danilovoj ulici i lekari su bili spremni za prijem pacijenata, a kako se saznaje, napravljeni su i spiskovi i smene rada za naredne dve nedelje.

- Ljudi koji popodne imaju problem sa zdravljem poput povišene temperature, povišenog nivoa šećera u krvi, lupanja srca ili manjka kiseonika moći će da dođu u domove zdravlja i nakon 20 časova pa sve do jutra - rekao je direktor Doma zdravlja Palilula Aleksandar Stojanović.

Stojanović je naglasio i da će u timu dežurnih biti jedan lekar opšte medicine, dve medicinske sestre i laborant kako bi se uzele analize ako lekar proceni da su potrebne.

Od uboda eksera do štapića u uhu

U Domu zdravlja "Novi Sad" u objektu na Novom naselju, prve pacijente sačekala je i v.d. direktora dr Tatjana Pokuševski koja je ponovila da tim za noćni rad čine jedan lekar opšte medicine, dve medicinske sestre/tehničari i jedan laborant, a građani se mogu obratiti u slučaju novonastalog akutnog pogoršanja zdravstvenog stanja ili iznenadnog pogoršanja hronične bolesti.

Pacijenti koji su sinoć potražili lekarsku pomoć žalili su se na hipertenziju, jedan pacijent je došao zbog respiratornih tegoba, a jedan pacijent zato što je posumnjao da mu se zaglavio štapić u uhu, te je dobio uput za ORL.

Korona ponovo hara Srbijom Foto: Dragana Udovičić

U ordinaciji je bio i pacijent koji je lekarsku pomoć potražio jer se ubo na ekser.

"Ovo će biti veliko rasterećenje za Hitnu pomoć"

Prvi pacijenti pregledani su i u Domu zdravlja u Nišu. Nišlijka Nataša Kaličanin došla je da se pregleda zbog kašlja i visoke temperature.

- Već nekoliko dana me boli grlo, osećam malaksalost i imam povišenu temperaturu. Pročitala sam informaciju da od danas Dom zdravlja radi u noćnim satima, ja živim u komšiluku pa evo da iskoristim priliku. Odgovara mi ovaj termin, nadam se da ga neću često koristiti. Veoma je lakše nama koji živimo na ovoj strani grada da dođemo ovde do Doma zdravlja nego da idem u Hitnu pomoć. Mi koji živimo u Nišu znamo da je u Hitnoj pomoći uvek velika gužva, da se puno čeka jer ljudi nekad moraju da odu kod lekara i noću kad su bolesni. Pozdravljam inicijativu, mislim da je zaista od značaja za brigu o zdravlju naših sugrađana. Niš je ipak veliki grad i mislim da Hitna pomoć nema dovoljno kapaciteta. Ovo će biti veliko rasterećenje za Hitnu pomoć a verovatno malo opterećenje doktorima Doma zdravlja. Ovaj termin mi odgovara jer i sutra ujutru idem na posao pa da ne bih odsustvovala sa posla - rekla je Kaličanin.

Nebojša Todorović iz Niša je došao sa suprugom koja kašlje da bi se pregledala a kako bi i on obavio preventivni pregled.

- Video sam danas na televiziji, odlična je ideja pošto je Hitna pomoć uvek prebukirana. Svaka dobra inicijativa mi se sviđa. Nema gužve, sada smo stigli i brzo ćemo doći na pregled jako lepa ideja - kaže Todorović.

U prvom satu u Domu zdravlja u Nišu pregledano je sedam pacijenata.

- Večeras u 20 časova krenulo je noćno dežurstvo. Ovo je novina u radu Doma zdravlja imajući u vidu da je to ustanova primarne zdravstvene zaštite. Videćemo kako će to funkcionisati. Za sada dežura jedna ekipa u sastavu lekar, dve medicinske sestre, tehničar, jedan laborant. Videćemo kako će praksa pokazati, postoji mogućnost i povećavanja broja timova i specijalnosti - kaže prof. Dr Nevena Simović, portparol Doma zdravlja u Nišu.

Ona navodi da je prvi pacijent bila žena sa povišenim krvnim pritiskom.

- Javili su se ljudi koji imaju povišenu temperaturu, akutni bol u grlu - kaže prof.dr Simović.

Kako je istakao Dr Marko Radojičić koji se prijavio dobrovoljno da radi prvu noćnu smenu bilo je pacijenata koji su došli kako bi obavili preglede koje nisu stigli da završe u radno vreme.

"Bilo bi dobro da imamo više takvih ekipa u prigradskim i gradskim naseljima"

Dom zdravlja Subotica, u okviru Službe hitne medicinske pomoći u ulici Petefi Šandora, od večeras organizuje noćni rad tima za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva. Tim čine jedan lekar opšte prakse i jedna medicinska sestra-tehničar, a dostupni su svakog dana od 20 do 07 časova.

-Ova mera ima za cilj da unapredi dostupnost zdravstvene zaštite tokom noćnih sati i obezbedi pravovremenu pomoć odraslim pacijentima. Pružaće se zdravstvena zaštita pacijentima koji imaju povišenu temperaturu, probleme sa kašljem, povišen šećer u krvi, povišen krvni pritisak i druge tegobe zbog kojih ne mogu da sačekaju pregled kod svog izabranog lekara – saopštila je dr Tatjana Popović, specijalista ginekologije i akušerstva, direktorica Doma zdravlja Subotica.

Za teža stanja i dalje je zadužena Služba za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Subotica, i u toku noćnog rada neće biti moguće propisivanje hronične terapije.

U čekaonici, je u ovoj službi bio samo jedan pacijent, a zaposleni su rekli da im se obično u isto vreme obraća za pomoć više ljudi. Na pitanje šta misli o uvođenju dežurne ambulante pacijent je rekao da se po svemu sudeći u njegovom gradu ništa nije promenilo i da je očekivao da će dežurni tim rasteretiti rad Hitne službe.

- Koliko vidim mi u Subotici dolazimo u Hitnu pomoć, kao i pre ako nam je potrebna lekarska pomoć uveče. Očekivao sam dežurstvo u više ambulanti u gradu. Ljudi u Hitnoj su zaista jako ljubazni i pomogli su mi i nadam se da će ubuduće imati što manje posla. Bilo bi dobro da imamo više takvih ekipa u prigradskim i gradskim naseljima – kaže Subotičanin.