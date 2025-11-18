Slušaj vest

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević obratila se danas na svečanom otvaranju konferencije „Žensko preduzetništvo - u susret EXPO 2027", koju je Privredna komora Srbije organizovala na Beogradskom sajmu povodom Međunarodnog dana preduzetnica.

Tom prilikom istakla je da je ovaj datum prilika da se ukaže na značaj žena u ekonomskom i društvenom razvoju Srbije, te da će upravo žene preduzetnice biti važan deo priče o EKSPO 2027.

- Uverena sam da će one svojim znanjem, iskustvom i mudrošću dati poseban pečat ovoj izložbi i da će pokazati kako svojim radom i trudom menjaju lice domaće privrede. Naša vizija jeste da EKSPO 2027 postane platforma na kojoj će se, između ostalog, čuti i videti uspešne žene iz Srbije - one koje proizvode, inoviraju, zapošljavaju, osvajaju domaća i inostrana tržišta i inspirišu druge da čine isto - naglasila je Žarić Kovačević.

Jelena Žarić Kovačević govori na konferenciji Foto: MINBPD/Tijana Ćirić

Dodala je da Vlada Srbije kroz različite programe podrške jača žensko liderstvo. Pored novčanih i stručnih podsticaja u privredi, kako je navela, država je posvećena uvođenju inovativnih mera i stvaranju povoljnog okvira za jačanje preduzetnica, bilo da započinju sopstveni biznis, razvijaju ga ili tek planiraju da se otisnu u preduzetničke vode.

Govoreći o povezanosti porodičnog i poslovnog života, ministarka je podsetila da je porodica razvojna kategorija i da brojni uspešni porodični biznisi u Srbiji vode upravo žene, od kojih su neke svoje primere predstavile i na današnjoj konferenciji.

Na kraju, ministarka Žarić Kovačević izrazila je zahvalnost Privrednoj komori Srbije na dugogodišnjem partnerstvu i kontinuiranoj podršci ženskom liderstvu, kao i svim preduzetnicama koje svojom posvećenošću, odgovornošću i inovativnošću doprinose rastu srpske privrede.

Učesnici konferencije Foto: MINBPD/Tijana Ćirić

U nastavku dana održani su tematski paneli i prateće radionice posvećene institucionalnoj podršci, regionalnom umrežavanju, predstavljanju primera dobre prakse, ulozi edukacije u razvoju ženskih biznisa, kao i primenama digitalnih alata i stručnih znanja u svakodnevnom poslovanju.