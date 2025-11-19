Slušaj vest

Predsednik Humanitarne fondacije "Zajedno možemo" Marko Nikolić podeliće sa prijateljima i volonterima više od 2 tone hrane za ugrožene širom Srbije!

Njihov karavan će deliti hranu, higijenu i osnovne životne potrepštine.

- Pokrećemo najveći humanitarni karavan na ovim prostorima - srce na točkovima. Zajedno sa volonterima i prijateljima krećem u obilazak brojnih ugroženih opština širom Srbije. Cilj nam je jednostavan da nijedno dete i nijedna porodica ne ostanu gladni. Ovim želimo da pošaljemo jasnu poruku, a to je da gladnih ne sme biti. Ovo nije samo podela paketa. Ovo je borba da deca rastu sa znanjem da nisu sama i da postoji neko ko će im pružiti ruku - rekao je Nikolić za Kurir.

Nikolić objašnjava da će karavan sa podelom hrane i higijene krenuti uskoro.

- Trenutno pravimo detaljan plan i projekat, a početak našeg humanitarnog karavana očekujemo početkom decembra. Biće nas desetak do 15 dobrih ljudi - prijatelja, volontera i saradnika - koji će zajedno stati iza ove misije. Ne znamo tačan broj porodica koje ćemo obići, jer su potrebe na terenu velike i svakodnevno rastu. Ali jedno znamo sigurno, imaćemo ogromnu količinu hrane, higijene i osnovnih životnih potrepština, i naša želja je da podelimo što više paketa, da dotaknemo što više domova, da unesemo bar malo mira tamo gde je briga svakodnevica - naglasio je ovaj humanitarac.

Ne propustiteDruštvoMiru je majka sa sedam godina ostavila na železničkoj stanici i otišla: Priča koja ledi krv u žilama! "Nisam imala kome da se obratim"
Srbi za Srbe pomoć porodici Krstić

Nikolić će obezbediti hranu za celu zimu i porodici Nestorović, koja živi u kuršumlijskom selu Đake, u kući staroj više od 100 godina.

- Obezbedićemo im hrane za celu zimu. Do njih moramo pešačiti 4 kilometara jer nema puta. Nosićemo svi po jedan veliki ranac i preći ćemo mnogo kilometara kako bi dopremili životne namrinice - naglasio je on.

Goran i Vesna žive u veoma teškim uslovima, plafon pada, samo jedan prozor ima staklo, gmizavci im ulaze u dom...

Ne propustiteDruštvo"Napolju pada kiša, ali meni je danas najsunčaniji dan u životu" Dečak Dule koji je skupljao gvođe na deponiji konačno dobio novi dom (FOTO)
Marko Nikolić
DruštvoMarija je nepokretna, a njena majka i nepokretna i slepa! Dve duše žive u teškom siromaštvu: Nekad nemamo šta da jedemo, ali je meni bitno da ja imam moju mamu!
Marko.png
DruštvoPetoro dece u teškom siromaštvu - kupali se u kadici, nisu imali ni wc šolju, a onda čudo: Nov početak za porodicu čija je bolna sudbina rasplakala sve
Porodica Leškov/Nova kuća
DruštvoBaka Dica sada može da živi sa dostojastvom: Priča ove vredne i skromne starice rasplakala je Srbiju - Zbog humanih ljudi danas živi u uslovima kakve zaslužuje
Dica2.png

Zastava humanosti Izvor: MONDO