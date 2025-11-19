Slušaj vest

Predsednik Humanitarne fondacije "Zajedno možemo" Marko Nikolić podeliće sa prijateljima i volonterima više od 2 tone hrane za ugrožene širom Srbije!

Njihov karavan će deliti hranu, higijenu i osnovne životne potrepštine.

- Pokrećemo najveći humanitarni karavan na ovim prostorima - srce na točkovima. Zajedno sa volonterima i prijateljima krećem u obilazak brojnih ugroženih opština širom Srbije. Cilj nam je jednostavan da nijedno dete i nijedna porodica ne ostanu gladni. Ovim želimo da pošaljemo jasnu poruku, a to je da gladnih ne sme biti. Ovo nije samo podela paketa. Ovo je borba da deca rastu sa znanjem da nisu sama i da postoji neko ko će im pružiti ruku - rekao je Nikolić za Kurir.

Nikolić objašnjava da će karavan sa podelom hrane i higijene krenuti uskoro.

- Trenutno pravimo detaljan plan i projekat, a početak našeg humanitarnog karavana očekujemo početkom decembra. Biće nas desetak do 15 dobrih ljudi - prijatelja, volontera i saradnika - koji će zajedno stati iza ove misije. Ne znamo tačan broj porodica koje ćemo obići, jer su potrebe na terenu velike i svakodnevno rastu. Ali jedno znamo sigurno, imaćemo ogromnu količinu hrane, higijene i osnovnih životnih potrepština, i naša želja je da podelimo što više paketa, da dotaknemo što više domova, da unesemo bar malo mira tamo gde je briga svakodnevica - naglasio je ovaj humanitarac.

Nikolić će obezbediti hranu za celu zimu i porodici Nestorović, koja živi u kuršumlijskom selu Đake, u kući staroj više od 100 godina.

- Obezbedićemo im hrane za celu zimu. Do njih moramo pešačiti 4 kilometara jer nema puta. Nosićemo svi po jedan veliki ranac i preći ćemo mnogo kilometara kako bi dopremili životne namrinice - naglasio je on.

Goran i Vesna žive u veoma teškim uslovima, plafon pada, samo jedan prozor ima staklo, gmizavci im ulaze u dom...