Poznato je da fotografijama na ličnim dokumentima, iz estetskih razloga, niko od nas nije zadovoljan. Ali šta se dešava ako promenite lični opis a i dalje imate staru fotografiju na pasošu. Da li će vam praviti problem na granici?

Svaka zemlja ima neka svoja pravila, te su i iskustva ljudi različita. Da li ste se mnogo ugojili, imali ste bradu a sada samo brkove, dugu ili kratku kosu, ili radili neki drastičan estetski zahvat na licu, za carinika sve to može da probudi sumnju u identitet. Zato, budite oprezni da vam se ne bi desile neprijatne situacije ili da, ne daj bože, budete vraćeni sa granice.

"Pre oko godinu dana krenuli smo iz Srbije u Crnu Goru i na graničnom prelazu Dobrakovo, kada smo dali pasoše, granični policajac je rekao mom momku da na dokumentu ne liči na sebe, da mu se čini da je falsifikovan. Problem je nastao što na fotografiji on ima bradu, koju je u međuvremenu obrijao i počeo da nosi brkove. Držali su nas sigurno 20 minuta na granici. Uveravao ga je da je samo skinuo bradu, da je to on, da su iste oči, nos. Dao mu je i ličnu kartu - ali slika je bila ista. U jednom trenutku nas je policajac pustio, ali uz reči da izvadi nova dokumenta - ovaj put da ima sliku sa brkovima jer sledeći put neće moći da uđe u zemlju.

Na povratku s tog putovanja, kada smo došli na granični prelaz, dobili smo isti tretman, ali ovaj put uz kompletan pretres automobila koji je trajao jedan sat. Granični policajci su ga sve vreme zvali brka, verovatno pokušavajući da se našale. Vrlo neprijatno iskustvo. Nakon toga on je ponovo pustio bradu kako bi sprečio da se ponovo nađe u takvoj situaciji", rekla je jedna Beograđanka.

Svaka zemlja ima neka svoja pravila, te su i iskustva ljudi različita. Foto: Marko Karović

"Na pasošu sam plava, mršava, bez obrva, uživo sve suprotno"

Inače, na društvenim mrežama često se mogu pročitati komentari ljudi koji nisu sigurni da li će imati problema na granici zbog promene izgleda, duge ili kratke kose, sa bradom ili obrijani.

"Ranije sam bila plava, mršavija, bez obrva, bukvalno slika na pasošu i ja uživo nemaju veze sa vezom, ali imam mladež na licu. Svaki carinik me zagleda nekoliko minuta i pusti me. Samo su mi jednom pravili problem na ulasku u Tursku. Jedva sam prošla. Okupilo se nekoliko carinika, pustili me posle pola sata", iskustvo je jedne žene sa putovanja.

"Ćale se vraćao sa nekog puta i došao kući obrijan, mi smo ga klinci uvek znali sa bradom, ispostavilo se da su ga Mađari obrijali na granici zato što je u pasošu bio bez brade", seća se ove porodične priče jedan muškarac.

"Postoje zemlje sa fleksibilnim, ali i one sa rigoroznim uslovima"

Advokat Vladimir Miljević kaže da kada je u pitanju fotografija u pasošu moramo da vodimo računa i da ne možemo da se ravnamo samo prema domaćim propisima.

"Činjenica je da koliko ima zemalja koje poseduju sistem granične kontrole, toliko ima i specifičnosti u pogledu uslova. Postoje zemlje koje imaju prilično fleksibilne uslove, a postoje i one koje imaju rigorozne uslove kada se dođe na njihov granični prelaz.

Recimo, ako se rukovodimo našim propisima, znači, prema Zakonu o graničnoj kontroli, policijski službenik je ovlašćen da uzme i otisak i da proveri druge biometrijske podatke ako postoji sumnja u identitet osobe. U praksi, teško će naš organ da pravi problem prilikom ulaska u Republiku Srbiju kod građana Republike Srbije, jer kod njih uvek postoji pravo ulaska u Srbiju koje se građanima ne može uskratiti."

"Nikad ne znamo kako će postupiti granični službenik"

Sagovornik kaže da problem nastaje jer svaka država reguliše prema sopstvenim kriterijumima uslove i sličnost između fotografije putne isprave i onoga što je stvarno zatečeno stanje putnika na granici.

"Jedini dobar savet jeste da se zaista vodi računa da lični izgled odgovara ličnom izgledu na putnoj ispravi, jer mi ne možemo da znamo na koji način će postupiti prvo konkretan granični službenik unutar neke države, a drugo, kakvi su uopšte propisi te države.

Takođe, treba imati u vidu da je to obaveza koja je propisana, pa tako imamo Zakon o putnim ispravama gde je u članu 33 propisano da lice koje poseduje putnu ispravu i rok važnosti nije istekao, dužno je da podnese zahtev za izmenu nove putne isprave ako fotografija na putnoj ispravi ne odgovara izgledu lica", kaže Miljević i naglašava:

"To je zakonska obaveza koja nastaje praktično onog trenutka kada se promeni lični izgled. Tako da s pravom neko može da nas vrati sa granice, jer ne ispunjavamo uslove prema domaćem pravu, a možete misliti koliko prema pravu drugih država u koje nameravamo da uđemo", kaže advokat Miljević.

Foto: Marko Karović

"Kaznu ne mogu da ti pišu, ali mogu da te maltretiraju"

Primera iz prakse je mnogo.

"Mogu da ti prave probleme ako si se baš mnogo promenio. Jedan moj kolega se mnogo ugojio i stvarno nije ličio na sebe. Jedva su ga pustili, pokazao skoriju ličnu kartu. Ako i dalje ličiš na sebe, nema veze", piše u objavi na društvenim mrežama.

"Znam dvojicu koji su odbijeni jer se slike ne slažu. Možda zavisi od države do države, ali za Ameriku i Tajland su obojica odbijeni zbog slika."

"Koliko znam, kaznu ne mogu da ti pišu, ali da te maltretiraju - legitimišu, privode na identifikaciju - mogu šta hoće tog tipa. Jer po pravilu, slika u dokumentima mora biti, ako ne ista, barem slična onome kako izgledaš", stav je jednog muškarca.

Ali ima i ekstremnih primera:

"Jednog momka iz Novog Sada na granici su obrijali i ošišali da vide da li je to on", piše u jednoj objavi.

S dolaskom biometrije, fotografija će biti sve manji problem

Vladimir Miljević kaže da mi, s jedne strane, ličnom opisu dajemo i dalje veliki značaj, a zaboravljamo da sada imamo potpuno druge načine provere identiteta, pogotovo otiske prstiju.

"Tako da to što se dešava sa fotografijom jednim delom su i neki repovi prošlosti. Mislim da će to u nekoj budućnosti, upravo zbog biometrije, biti sve manji problem, ali dokle god fotografija bude bila od značaja, postojaće problemi ako izgled uživo nije usklađen sa izgledom na fotografiji", ističe advokat Miljević.

