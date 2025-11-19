Slušaj vest

Premijera dokumentarno-igranog filma "Nebo u dušu", rediteljke Bojane Krstić biće održana 22. novembra u 19:30 časova, u Velikoj sali Doma omladine Beograda.

Film donosi biografsko-dokumentarnu priču o ocu Nedeljku Streličiću, duhovnom čedu patrijarha Varnave, koji je u teškim posleratnim godinama, uprkos žestokom komunističkom progonu, ostao nepokolebljiv u veri i predan službi svome narodu.

Otac Nedeljko rođen je 1907. godine u Medveđi, školovao se u Prizrenu i Beogradu, a kao mladi sveštenik služio je u Prištini, a potom u Rakovici. U vremenu kada je režim žestoko pritiskao crkvu, postao je pokretač duhovnog života svoje zajednice. Zbog vernosti istini uhapšen je od Ozne, a 21. maja 1945. godine, u 38. godini života, streljan je i tajno sahranjen. Iza njega su ostale supruga Branislava i dve maloletne kćeri – Nadežda i Zagorka. Rehabilitovan je 2018. godine, a 2022. godine Sabor SPC kanonizovao ga je u lik svetih.

Foto: Privatna arhiva

Naziv filma nastao je po njegovim rečima iz 1929. godine: "Molitva je svođenje neba u dušu.”

Film je režirala Bojana Krstić, a scenario potpisuje đakon Aleksandar Azdejković, na osnovu knjige "Sveštenomučenik Nedeljko Streličić", rezultata njegovog petnaestogodišnjeg naučno-istraživačkog rada. U filmu učestvuju istoričar dr Ena Mirković, istoričar Nemanja Jović, profesor bogoslovije Stefan Nedeljković, kao i glumci Ognjen Kuzmanović, Miloš Vasić, Aleksandar Bogićević i Veljko Radosavljević, uz učešće dečjeg hora "Sveti đakon Avakum“. Direktor fotografije je Daniel Deni Matejić.

Foto: Privatna arhiva

- Ideja za film javila se na dan kanonizacije Svetog Nedeljka. Sa režiserkom Bojanom Krstić i čitavom ekipom želeli smo da lik ovog mladog sveštenika bude ovekovečen i na filmu. Naša želja je da istina o njegovom životu i stradanju dođe do što šire javnosti. Zahvaljujem se celoj ekipi koja je učestvovala u ovom projektu. Smatram da smo zajedno uradili jedno lepo i veliko delo, da se ne zaborave Srpski novomučenici - istakao je đakon Aleksandar Azdejković, scenarista filma.

Premijera filma biće humanitarnog karaktera. Sav prihod namenjen je lečenju Janka Marića, sedmogodišnjeg dečaka našeg sveštenika u Argentini, koji boluje od astme i Vilsonove bolesti, zbog nedostatka državnog osiguranja, leči se u privatnim klinikama. Troškovi lečenja, putovanja i terapija daleko prevazilaze mogućnosti porodice.

Karte za premijeru filma su besplatne i mogu se preuzeti na blagajni eFinity Doma omladine.

Film "Nebo u dušu“ predstavlja snažno svedočanstvo o svešteniku, novomučeniku i ispovedniku, čija priča i danas inspiriše veru, hrabrost i ljubav prema bližnjima.