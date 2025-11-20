Slušaj vest

U ugostiteljskim objektima širom Srbije razlike u cenama hrane i pića postale su očigledne, a najveći jaz primetan je između Beograda i gradova u unutrašnjosti, naročito juga zemlje.

Dok se u prestonici za espreso često plaća i preko 200 dinara, u manjim sredinama ista kafa košta upola manje.

Slična situacija je i sa jelima, ručak koji u Beogradu dostiže 1.500 do 2.000 dinara, u Vranju, Leskovcu ili Prokuplju može da se nađe za 700 do 1.000 dinara.

Razloge za ove razlike ugostitelji objašnjavaju višestrukim faktorima. Pre svega, troškovi zakupa i održavanja lokala u Beogradu značajno su veći nego u unutrašnjosti, što se direktno odražava na krajnje cene.

Tu je i razlika u platama zaposlenih, kao i veća konkurencija u prestonici, koja podiže standarde, ali i troškove poslovanja.

Na jugu Srbije, gde je kupovna moć niža, ugostitelji su primorani da formiraju cene koje lokalno stanovništvo može da priušti.

Foto: Shutterstock

Zbog toga mnogi putnici, posebno Beograđani, ostanu prijatno iznenađeni kada u manjim gradovima vide cenovnike koji ih vraćaju "desetak godina unazad“.

Neretko se dešava da gosti na društvenim mrežama dele fotografije računa iz kafana širom juga Srbije, komentarišući da je moguće "za male pare jesti kao kralj“.

Polemika o razlikama u cenama pokrenula se i na X-u nakon što je jedan korisnik objavio cenovnik hrane u Vlasotincu.

- Cene u restoranima u unutrašnjosti Srbije. Volim da znate koliko nas deru u većim gradovima - piše u objavi koja je pokrenula lavinu komentara.

Iće i piće za manje od 1.000 dinara

- Kidaju nas ovde… Pre par dana nas četvoro u restoranu u Leskovcu jeli i pili onako baš, baš dobro - 4.080 dinara. Ovde minimum 8.000 za to isto, minimum - pisalo je u prvom dok je autor dodao da su u Vlasotincu dve osobe solidno jele i pile za 2.050 dinara.

U Vlasotincu iće i piće za manje od 1.000 dinara Foto: Shutterstock

U cenovniku se vidi da ovde pljeskavica košta 180 dina, dok je punjena i gurmanska 300, domaća kobasica je za 100 dinara jeftinija, dok komad bele vešalice i ražnjića stoji 400 dinara.

U ovom gradu, inače, domaća kafa i dalje košta 100 dinara, dok bezalkoholno piće iznosi od 150 dinara pa naviše.

Cenovnik hrane kafa 100

ćevapi 10 komada 420

pljeskavica 150 grama 180

punjena pljeskavica 150 grama 300

gurmanska pljeskavica 150 grama 300

bela vešalica i ražnjić komad 400

kobasica domaća komad 200

pileći batak komad 350

pileće belo meso 350

punjeni batak ili punjeno belo meso 500

uštipak 50 grama komad 80 dinara

iznosi su u dinarima