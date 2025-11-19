Slušaj vest

Jake snežne padavine tokom noći pogodile su planinske delove centralne, zapadne i jugozapadne Srbije. Međutim, ozbiljan sneg je napadao i u Kragujevcu.

Kako se može videti na snimku, sneg je još sinoć počeo da veje, a tokom dana se zabelelo sve. 

Sneg u Kragujevcu Izvor: Kurir/Ivana Milošević

U Vojvodini do kraja dana će biti malo i umereno oblačno a u ostalim predelima oblačno. Padavinska zona sa juga i jugoistoka Srbije proširila se na jugozapadne i centralne predele, a tokom popodneva kiša se očekuje i na zapadu i istoku naše zemlјe. U Beogradu posle podne povećanje oblačnosti, uveče slaba prolazna kiša.

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano vreme uz malu i umerenu oblačnost i toplije, osim na jugu i istoku zemlje gde će biti pretežno oblačno još ujutru sa slabom kišom.

- Posle podne postepeno povećanje oblačnosti, uveče i noću sa kišom u južnim, istočnim i centralnim predelima Srbije, kao i na severozapadu Vojvodine. Vetar slab i umeren, na jugu Banata povremeno jak jugoistočni, krajem dana u Bačkoj u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od dva do sedam stepeni, a najviša dnevna od 14 do 18, u Negotinskoj Krajini hladnije oko osam - najavljuje Republički hidrometeorološki zavod i dodaje:

Kišovito vreme u petak Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- U petak oblačno, ujutru sa kišom na jugu i istoku zemlje, kao i u Bačkoj, Sremu i Mačvanskom okrugu. Tokom prepodneva padavinska zona sa severozapada proširiće se i na ostale predele zapadne Srbije, a posle podne i uveče na sve krajeve uz pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac. Dnevna temperatura kretaće se od sedam na severozapadu do 18 na jugoistoku Srbije. Tokom noći sa osetnijim padom temperature kiša će preći u sneg u planinskim predelima jugozapadne Srbije.

Vreme za vikend

Sneg u Beogradu
Neki meteorolozi najavljuju i sneg u Beogradu Foto: Jakov Milošević

RHMZ za subotu najavljuje oblačno vreme povremeno sa kišom i hladno, osim na istoku i jugu gde će se zadržati i dalje toplije vreme.

- Sneg će padati u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, ali i kratkotrajno ponegde u nižim krajevima zapadne polovine zemlje. U nedelju mestimično sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim krajevima sa snegom.

