Slušaj vest

Rezultati najnovijeg monitoringa bezbednosti hrane u Srbiji pokazuju ohrabrujuću sliku: ogromna većina proizvoda koje svakodnevno jedemo - od hleba i testenina, preko bobičastog voća, do začina i ulja - nalazi se u okviru propisanih vrednosti, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Poljoprivredna inspekcija je tokom 2025. godine uzorkovala 350 proizvoda širom zemlje, a čak 341 je bio u potpunosti ispravan. Кontrole su obuhvatile hranu koju svako domaćinstvo redovno kupuje: keks i pecivo, kukuruz i žitarice, zamrznute maline i kupine, borovnice i jagode, suve smokve i šljive, orahe i kikiriki, mlevenu crvenu papriku, biber, suncokretovo i maslinovo ulje, čajeve, čokoladu i sokove. Upravo u tim proizvodima najčešće se otkrivaju problemi ako ih ima, pa je zato monitoring usmeren na najvažnije rizike - mikotoksine, ostatke pesticida, teške metale, akrilamid, pirolizidinske alkaloide i druge štetne supstance.

Iste boljke svake godine

Od devet uzoraka koji nisu prošli kontrolu, najveći broj je pao na istim preprekama kao i prethodnih godina: aflatoksin B1, povećan kadmijum, ostaci pesticida, akrilamid ili pirolizidinski alkaloidi. Sva sporna roba uklonjena je iz prodaje, a inspekcija je

detaljno proverila i proizvođače. U jednom slučaju proizvod je proglašen nebezbednim i odmah je sprovedena puna zakonska procedura.

Iako su rezultati uglavnom dobri, analize pokazuju da poseban oprez ostaje neophodan kod bobičastog i sušenog voća, kao i kod začina i nekih proizvoda od žitarica. Upravo tu, prema rečima inspekcije, i minimalna promena uslova u proizvodnji može da dovede do odstupanja. Zato će kontrola u tim segmentima biti nastavljena pojačanim tempom.

Stabilan sistem kontrole hrane

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić ističe da ovi rezultati pokazuju da Srbija ima stabilan sistem kontrole hrane, ali i da oprez mora ostati stalan:

- Ohrabruje nas što je više od 97 odsto uzoraka ispravno. To znači da naši proizvođači poštuju standarde, da je sistem kontrole efikasan i da građani mogu da imaju poverenje u hranu koju kupuju. Ali naš posao tu ne staje. Nastavićemo sa pojačanim nadzorom u segmentima gde smo uočili rizike, jer je bezbednost hrane osnovna linija odbrane zdravlja potrošača.