Ove proizvode svakodnevno jedemo, a pali su na testu bezbednosti: Šokantno otkriće srpskih inspektora
Rezultati najnovijeg monitoringa bezbednosti hrane u Srbiji pokazuju ohrabrujuću sliku: ogromna većina proizvoda koje svakodnevno jedemo - od hleba i testenina, preko bobičastog voća, do začina i ulja - nalazi se u okviru propisanih vrednosti, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Poljoprivredna inspekcija je tokom 2025. godine uzorkovala 350 proizvoda širom zemlje, a čak 341 je bio u potpunosti ispravan. Кontrole su obuhvatile hranu koju svako domaćinstvo redovno kupuje: keks i pecivo, kukuruz i žitarice, zamrznute maline i kupine, borovnice i jagode, suve smokve i šljive, orahe i kikiriki, mlevenu crvenu papriku, biber, suncokretovo i maslinovo ulje, čajeve, čokoladu i sokove. Upravo u tim proizvodima najčešće se otkrivaju problemi ako ih ima, pa je zato monitoring usmeren na najvažnije rizike - mikotoksine, ostatke pesticida, teške metale, akrilamid, pirolizidinske alkaloide i druge štetne supstance.
Iste boljke svake godine
Od devet uzoraka koji nisu prošli kontrolu, najveći broj je pao na istim preprekama kao i prethodnih godina: aflatoksin B1, povećan kadmijum, ostaci pesticida, akrilamid ili pirolizidinski alkaloidi. Sva sporna roba uklonjena je iz prodaje, a inspekcija je
detaljno proverila i proizvođače. U jednom slučaju proizvod je proglašen nebezbednim i odmah je sprovedena puna zakonska procedura.
Iako su rezultati uglavnom dobri, analize pokazuju da poseban oprez ostaje neophodan kod bobičastog i sušenog voća, kao i kod začina i nekih proizvoda od žitarica. Upravo tu, prema rečima inspekcije, i minimalna promena uslova u proizvodnji može da dovede do odstupanja. Zato će kontrola u tim segmentima biti nastavljena pojačanim tempom.
Stabilan sistem kontrole hrane
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić ističe da ovi rezultati pokazuju da Srbija ima stabilan sistem kontrole hrane, ali i da oprez mora ostati stalan:
- Ohrabruje nas što je više od 97 odsto uzoraka ispravno. To znači da naši proizvođači poštuju standarde, da je sistem kontrole efikasan i da građani mogu da imaju poverenje u hranu koju kupuju. Ali naš posao tu ne staje. Nastavićemo sa pojačanim nadzorom u segmentima gde smo uočili rizike, jer je bezbednost hrane osnovna linija odbrane zdravlja potrošača.
Ove godine monitoring je jasno pokazao da sistem funkcioniše, da većina proizvođača odgovara na visoke standarde, ali i da se rizici moraju stalno držati pod lupom - zbog zdravlja svih nas koji te proizvode svakodnevno stavljamo na sto, navedeno je u saopštenju.