Slušaj vest

Rezultati najnovijeg monitoringa bezbednosti hrane u Srbiji pokazuju ohrabrujuću sliku: ogromna većina proizvoda koje svakodnevno jedemo - od hleba i testenina, preko bobičastog voća, do začina i ulja - nalazi se u okviru propisanih vrednosti, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Poljoprivredna inspekcija je tokom 2025. godine uzorkovala 350 proizvoda širom zemlje, a čak 341 je bio u potpunosti ispravan. Кontrole su obuhvatile hranu koju svako domaćinstvo redovno kupuje: keks i pecivo, kukuruz i žitarice, zamrznute maline i kupine, borovnice i jagode, suve smokve i šljive, orahe i kikiriki, mlevenu crvenu papriku, biber, suncokretovo i maslinovo ulje, čajeve, čokoladu i sokove. Upravo u tim proizvodima najčešće se otkrivaju problemi ako ih ima, pa je zato monitoring usmeren na najvažnije rizike - mikotoksine, ostatke pesticida, teške metale, akrilamid, pirolizidinske alkaloide i druge štetne supstance.

Iste boljke svake godine

Od devet uzoraka koji nisu prošli kontrolu, najveći broj je pao na istim preprekama kao i prethodnih godina: aflatoksin B1, povećan kadmijum, ostaci pesticida, akrilamid ili pirolizidinski alkaloidi. Sva sporna roba uklonjena je iz prodaje, a inspekcija je
detaljno proverila i proizvođače. U jednom slučaju proizvod je proglašen nebezbednim i odmah je sprovedena puna zakonska procedura.

Iako su rezultati uglavnom dobri, analize pokazuju da poseban oprez ostaje neophodan kod bobičastog i sušenog voća, kao i kod začina i nekih proizvoda od žitarica. Upravo tu, prema rečima inspekcije, i minimalna promena uslova u proizvodnji može da dovede do odstupanja. Zato će kontrola u tim segmentima biti nastavljena pojačanim tempom.

Ne propustiteInfoBizKOMŠIJE UNIŠTILE 56 TONA OPASNE HRANE! Više od polovine uvezene mineralne vode na tržištu bilo nebezbedno
0803-ilustracija-stockphotoyoungwomanreadingnutritionlabelondiaryfoodinlocalsupermarket1031952505.jpg
InfoBizSA TRŽIŠTA HITNO POVUČEN JOŠ JEDAN PROIZVOD! Može da izazove strujni udar, ko ga je kupio odmah da ga vrati
frizer muški
InfoBizOVAJ PROIZVOD SE POVLAČI SA TRŽIŠTA SRBIJE! Hitno upozorenje za sve potrošače!
Prodavnica bele tehnike
InfoBizHITNO SE POVLAČI PROIZVOD SA SRPSKOG TRŽIŠTA! Postoji opasnost po zdravlje kupaca koji ga imaju
Polovni automobili

Stabilan sistem kontrole hrane

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić ističe da ovi rezultati pokazuju da Srbija ima stabilan sistem kontrole hrane, ali i da oprez mora ostati stalan:

- Ohrabruje nas što je više od 97 odsto uzoraka ispravno. To znači da naši proizvođači poštuju standarde, da je sistem kontrole efikasan i da građani mogu da imaju poverenje u hranu koju kupuju. Ali naš posao tu ne staje. Nastavićemo sa pojačanim nadzorom u segmentima gde smo uočili rizike, jer je bezbednost hrane osnovna linija odbrane zdravlja potrošača.

Ove godine monitoring je jasno pokazao da sistem funkcioniše, da većina proizvođača odgovara na visoke standarde, ali i da se rizici moraju stalno držati pod lupom - zbog zdravlja svih nas koji te proizvode svakodnevno stavljamo na sto, navedeno je u saopštenju.

Ne propustiteInfoBizNOVI ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE STUPA NA SNAGU: Kontrole će biti restriktivne - nema više muljanja!
inspekcija, kontrola kvaliteta
NovčanikERA LAŽNE HRANE! Jedemo šećerne table umesto čokolade, sir koji nije sir, pijemo lažnu kafu! SOKOVI I RAKIJA NISU OD VOĆA
prodavnica
InfoBizSad se pričuvajte: Inspektori će upadati bez najave u kontrolu pogona za proizvodnju hrane
inspekcija, kontrola kvaliteta
DruštvoViše od 2 tone hrane za ugrožene širom Srbije: Humanitarac Marko pokreće novu akciju "Gladnih ne sme biti!"
Marko Nikolić