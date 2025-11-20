Slušaj vest

Malim maturantima ostalo je sedam meseci do polaganja završnog ispita! Iako to deluje kao dovoljno vremena, upravo sada je pravo vreme za početak priprema koje, prema računici Kurira, mogu koštati i do 1.500 evra!

Učenici osmog razreda polagaće probni završni ispit 27. i 28. marta 2026. godine, a završni ispit 15, 16. i 17. juna. Završni ispit sastoji se od testova iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i izbornog predmeta za koji se prethodno opredele (biologija, geografija, istorija, fizika ili hemija).

Iako sve škole i pojedine opštine organizuju besplatnu pripremnu nastavu, mnogi roditelji se odlučuju za privatnu i neretko individualnu. Jedan deo njih plaćaju šestomesečne kurseve u privatnim školama, gde decu pripremaju za sva tri predmeta, što u većini košta minimum 600 evra.

Plaćanje i na rate

- Nedeljom od 10.30 počinje nastava. U grupi je osmoro dece. Dvočas iz srpskog i dvočas iz matematike, a od januara krećemo s pripremom gradova izbornog predmeta. Priprema traje do 7. juna. Roditelji se redovno obaveštavaju o rezultatima učenika, rata mesečno iznosi 13.000 dinara i to je za srpski i matematiku. Ukoliko se roditelji odluče za pripremu iz sva tri predmeta, to ukupno košta 89.000 dinara. Moguće je i plaćanje na rate - rečeno nam je u jednoj privatnoj školi koja organizuje pripremu.

Završni ispit 15, 16. i 17. juna Foto: Marina Lopičić

Grupna nastava je jeftinija u odnosu na individualne časove, ali oni su, prema rečima Milorada Antića, predsednika Foruma srednjih stručnih škola, korisniji i efektivniji.

- Preporuka je da se angažuju nastavnici koji rade u osnovnim školama i da se uzimaju individualni, to jest pojedinačni časovi. Grupni časovi se ne preporučuju zato što imaju mana. Jesu jeftini, ali nema svako dete podjednako znanje i ne može nastavnik da se svakom detetu podjednako posveti. Učenik na individualnim časovima može da nauči za 30 do 50 odsto više nego kada je u grupi - objašnjava Antić.

Činjenice/Važni datumi - proba male mature 27. i 28. marta 2026. godine

- završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika 15. juna 2026.

- završni ispit iz matematike 16. juna 2026.

- polaganje testa iz izbornog predmeta sreda 17. jun 2026

- 29. maja završetak drugog polugodišta za osmake

Individualni časovi efektivniji

Govoreći o cenama individualnih časova, odnosno dvočasa, cene se kreću od 2.000 do 2.400 dinara i iste su za srpski, matematiku, biologiju, geografiju, istoriju, fiziku i hemiju.

- Uglavnom je cena dvočasa 2.000 dinara, za srpski i matematiku je potrebno oko 30 dvočasa, što je 60 časova, sve zavisi od znanja deteta, nekome možda treba i 80 časova. Za ta dva predmeta je potrebno izdvojiti po 60.000 dinara, odnosno 120.000 dinara. Mali broj dece uzima časove za pripremu izbornog predmeta, uglavnom uzimaju ako se odluče za fiziku i hemiju, za to je potrebno 20 dvočasa što je 40.000 dinara. Za one koji se odluče za geografiju, istoriju i biologiju potrebno je oko 10 časova, odnosno pet dvočasa - objašnjava sagovornik Kurira.

Milorad Antić o cenama pripremnih časova za malu maturu Foto: Kurir Televizija

Kaže i da će one koji se odluče za privatne časove iz sva tri predmeta to koštati 160.000 dinara.

- Sada je pravo vreme da se krene s radom i pripremama. Ima dovoljno vremena da se obnovi gradivo i da se nauči. Direktori škola treba da istaknu na oglasnim tablama da pripreme postoje u školi i da aktiviraju decu. Savet je da deca uče sama i da pohađaju pripremu u školi, a kada ustanove koja im oblast slabo ide, da angažuju privatnog nastavnika - zaključuje.

Bodovanje Srpski i matematika nose po 14 poena Na maloj maturi moguće je osvojiti 40 bodova. Učenik može da ostvari najviše 14 bodova na testu iz srpskog jezika, 14 na testu iz matematike i 12 na trećem testu. Učenik po osnovu opšteg uspeha može da ostvari najviše 60 bodova. Najveći broj bodova koji učenik može imati na osnovu opšteg uspeha i uspeha na završnom ispitu je 100 bodova.

Obaveza škola

Iz Ministarstva prosvete podsećaju za Kurir da su škole, u skladu sa programima rada, u obavezi da organizuju pripremu za završni ispit.

- Učenici se mogu pripremati i preko portala eVežbaonica, a u januaru 2026. će biti objavljene zbirke zadataka, dok su na RTS Planeti, na podsajtu Moja škola, postavljeni časovi koje učenici mogu da koriste za pripremu za polaganje završnog ispita - navode.

Evo kada će učenici birati koji će predmet polagati

Učenici imaju mogućnost da se od 1. do 30. decembra 2025. godine izjasne elektronskim putem preko portala Moja srednja škola ili pisanim putem u školi koji će predmet od pet ponuđenih raditi kao treći test na završnom ispitu. Osmaci će kao i prethodnih godina moći da promene izabrani predmet u rokovima koji su definisani kalendarom aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja.